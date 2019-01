Moreno destroza el discurso de Rodríguez echándole en cara "el casoplón" de Iglesias

Juan Manuel Moreno se mostró convencido de que PSOE y Adelante Andalucía rivalizarán por el liderazgo de la oposición y no le darán de margen ni los primeros 100 días de su Gobierno. Ante el discurso de los ricos de Teresa Rodríguez, el candidato popular le recordó el "casoplón" de Pablo Iglesias. "Qué fácil es hablar de los sin hogares cuando el líder de su formación vive en un casoplón de 600.000 euros", sentenció, provocando la ovación de los suyos.

"Yo no me puedo comprar una casa de 600.000 euros. Me gustaría tener una casa de esas condiciones, pero no puedo", añadió, ante el alboroto de los diputados morados. Moreno no se quedó ahí, y también se acordó de Pablo Echenique: "Tampoco es razonable que se hable de los derechos de las personas y de los trabajadores y que el secretario de Organización de su partido, el señor Echenique, no dé de alta a un trabajador".

El futuro presidente de la Junta pidió a Rodríguez que se deje de "trincheras ideológicas" y piense en los andaluces. "Ha descalificado nuestra acción de gobierno antes de que eche a andar. Tiene usted muchos prejuicios", le espetó. Y le recomendó que se deje "estereotipos antiguos" e intente buscar puntos de encuentros.

En cambio, el tono y el fondo fue muy distinto en su debate con Francisco Serrano y Juan Marín, que será su vicepresidente. Con respecto a VOX, siempre conciliador, defendió su legitimidad, reivindicó el pacto de investidura que han cerrado y pidió a esta formación que "encapsule" las diferencias para centrarse en los puntos de encuentro. "Pido que seamos útiles, que intentemos trabajar para dotar a este Parlamento de una estabilidad", trasladó a Serrano.

Los diputados de VOX aplaudieron en varias ocasiones a Moreno. "Defenderé a todos los grupos que sean atacados" y sus votantes "me merecen todo el respeto", afirmó el popular, que valoró "el diálogo y el esfuerzo" pese a tener visiones "diferentes". "Y con luz y taquígrafos", enfatizó, ante las quejas de los representantes de izquierda.