Génova alerta: Moncloa intenta torpedear su Convención con más papeles de la operación Kitchen

El Partido Popular cree que el Gobierno intenta torpedear su Convención Nacional, el primer gran acto de la era Casado, al desclasificar este mismo viernes más documentación sobre la denominada operación Kitchen. Aunque la dirección nacional mandó un mensaje claro a Ignacio Cosidó, en el ojo del huracán. "Las siglas están por encima de las personas", aseguró Andrea Levy en la Cadena Ser. "Actuaremos con contundencia ante hechos probados" pero no antes, se reafirmaron en el entorno del líder del partido.

"No teníamos ninguna duda de que el Gobierno haría lo imposible para que no se hable de la Convención", afirmó públicamente Javier Maroto, que fue el encargado de visitar las instalaciones de Ifema en las que se celebra el cónclave. Pero ya avisó de que "vamos a mantener nuestro programa independientemente de las decisiones del Gobierno", lo que incluye la participación de Cosidó en una de las mesas de debate este sábado.

Fuentes de la dirección explicaron que el portavoz del Grupo Popular en el Senado mantiene una interlocución fluida con Pablo Casado y que está "muy tranquilo" ante los papeles que pueda desclasificar el Ejecutivo. Si bien, como ya hizo en esRadio hace semanas, Levy fue la encargada de dejarle muy claras las líneas rojas. "Desde luego, a mí, las cosas que escucho y que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del PP", afirmó. Maroto, en declaraciones a los medios, no fue tan lejos, pero aseguró que se actuará en caso de irregularidades.