Aznar llama a volver a votar al PP, una "gran casa común asentada sobre España y la libertad"

José María Aznar regresó al partido por la puerta grande. Acompañado por Pablo Casado, ovacionado por muchos de los que hace apenas medio año le criticaban, todo se paró cuando hizo su aparición. La última vez que intervino en una convención nacional, en 2015, se preguntó dónde estaba el PP para irritación de Mariano Rajoy, sentado entonces en primera fila. Todo acabó saltando por los aires entre ellos. Aznar dejó la presidencia de honor de la formación y la Fundación FAES se desvinculó de Génova. Hasta que, en julio, Casado se hizo con las riendas y le invitó de nuevo a la sede nacional.

Ahora, Aznar vuelve a ser el PP y viceversa. "Abramos aún más las puertas de esta casa común" asentada "sobre España y la libertad", proclamó el expresidente, acercándose a aquellos que estén tentados de votar a Vox o a Ciudadanos. "El PP tiene la responsabilidad de liderar y convocar el cambio político", sentenció, y no dudó en encumbrar a su pupilo, hoy presidente del partido. "Tenemos un gran líder, un líder sin tutelas ni tutías, un líder como un castillo" que "puede quiere y sabe unir y sumar", afirmó. Ana Botella, que junto a él regresó a la primera fila, no pudo contener la emoción.

Aznar relacionó el futuro de España con el de Casado. "Que nadie se engañe. España tiene planteado un desafío existencial y tenemos que responder con los votos", aseguró. Y fue meridiano: "Los votos que necesita España para responder a este desafío contra nuestra continuidad histórica son los que deben ir al PP y que desde ahora pido para el PP", sentenció. "No quiero dejar nada a la interpretación", añadió, tras sus recientes palabras de aprecio hacia Santiago Abascal. Casado se puso en pie para aplaudirle, y fue seguido por todo el auditorio.

Para Aznar, la convención es "un paso determinante para el futuro" del PP y del país. "Sabemos lo que es gobernar. Estamos lejos de las modas políticas estridentes, del griterío de los alborotadores y de la arrogancia de los simplistas", llegó a afirmar, situando a Casado en la centralidad frente a Ciudadanos y Vox. Aunque añadió también, en su intento de que los que se han ido vuelvan a casa: "No renunciemos a la pluralidad, al contrario".

Su intervención nada tuvo que ver con la de Rajoy. Ni en las formas ni en el fondo. Aznar se dirigió al partido de pie, con atril, y articuló un discurso 100% ideológico. Su sucesor lo hizo sentado, en una especie de coloquio con Ana Pastor, y coló su aviso sobre "el sectarismo" y "los doctrinarios" entre datos económicos y bromas sobre lo bien que está ahora. "El formato de las intervenciones lo eligieron ellos", se encargaron de aclarar desde Génova. Y los cargos consultados por este diario lo tuvieron claro tras escuchar a ambos: "Hoy, el referente, es Aznar".

"Os han puesto a dieta: solo un expresidente al día", bromeó el propio Aznar, que no citó a Rajoy en ningún momento. Simplemente, hizo como si no hubiera existido. Y las preguntas que lanzó al auditorio fueron muy distintas a las de 2015. "¿Cuánto tiempo tenemos que soportar que el separatismo amenace con el desacato? ¿Cuánto tiempo y en nombre de quién tenemos que soportar que utilicen las instituciones de todos en contra de quienes se oponen a la secesión? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que se desarticule el golpe de Estado?", exclamó, cargando con dureza contra Pedro Sánchez.

Si a alguien no le gustó el discurso, guardó silencio o simplemente no asistió, como Soraya Sáenz de Santamaría. Únicamente Fernando Martínez-Maillo, antes de escucharle, avisó: "Puedes tener muchos principios y valores y luego no te los compra nadie. Es importante que nos vean como una alternativa. Lo tenemos a huevo, lo tenemos muy fácil". Si bien, Aznar precisamente se envolvió en esos principios, y dejó claro que de fácil nada. El entorno de Casado se mostró encantado con su discurso: "Un auténtico chute de energía".