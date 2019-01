Vox desembarca en Galicia después de que Feijóo dijera que "no tienen cabida"

El secretario general de Vox viaja este fin de semana a Orense en su primer acto público en esta comunidad desde las elecciones andaluzas. Aunque la formación engloba la cita dentro de la gira iniciada durante el último trimestre del pasado año por el sur de España, y que la semana pasada extendieron al norte con visitas a Soria, Logroño, Burgos y Segovia, la presencia de Javier Ortega Smith servirá para "reforzar la estructura del partido" a cuatro meses de las elecciones de mayo, confirman fuentes de Vox a Libertad Digital.

"Hay tensión" por conocer las candidaturas entre los miembros del partido a nivel provincial, admiten estas fuentes. En todo caso, el presidente de Vox, Santiago Abascal, dejó claro a principios de semana que no se harán públicos los nombres hasta el mes de marzo: "Nuestra fuerza es la marca", destacó. Solo cuentan con candidatos en Baleares, donde se presentan en coalición con ACTUA/Vox y Jorge Campos a la cabeza.

La formación suma en Galicia 744 afiliados (287 en La Coruña, 79 en Lugo, 121 en Orense y 257 en Pontevedra), lejos todavía de los 7.348 de Madrid, donde mayor número registran de un total de 28.725 en toda España. Aún así, esperan ser decisivo en muchos ayuntamientos después del revulsivo que han supuesto las elecciones andaluzas para el partido.

Javier Ortega Smith protagoniza un acto a las 18,30 en la sede de la Fundación ABANCA, donde ya hay convocada una protesta media hora antes de que comience el evento: "Siempre hay concentraciones de este tipo", denuncian desde el partido a este periódico después de lo sucedido el pasado fin de semana en Burgos, donde un joven intentó agredir al secretario general de Vox. A las 18.00 Ortega Smith dará una rueda de prensa que, inevitablemente, se centrará en la cuestión de las candidaturas.

La llegada de la formación a la comunidad se produce después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijera que se trata de un fenómeno que "no tiene cabida en Galicia". Una opinión que intentarán desacreditar durante las elecciones de mayo. De hecho, después de esta advertencia y sus críticas a la formación, Feijoo no descartaba esta misma semana llegar a acuerdos con el partido de Abascal "siempre que el PP no renuncie a sus principios".

Vox cuenta como principales bazas en esta comunidad para diferenciarse del PP con la defensa del español, en medio de las críticas de Galicia Bilingüe (integrada ahora en la asociación Hablamos Español) contra Feijóo por imponer "restricciones al español más acusadas que en Cataluña", aseguran; y con las leyes de violencia doméstica, ya que el presidente de la Xunta defiende "mejorar las políticas contra la violencia machista, no derogarlas".