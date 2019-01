Casado: "Cada voto menos para el PP es un paso más para los enemigos de la nación"

"Menos PP está resultando menos España". Pablo Casado se dirigió directamente a los votantes descontentos con el partido y que hoy miran a Ciudadanos o a Vox, y les pidió que vuelvan a casa. Les aseguró que el PP vuelve a ser el de siempre, con unos principios sólidos y con un proyecto de Gobierno basado en la "libertad". Les instó a que no se equivoquen, que decantarse por Albert Rivera o Santiago Abascal acabará favoreciendo a los "enemigos" de la nación. "Este es el PP verdadero", exclamó, y se comprometió a hacer política en las plazas de ciudades y pueblos.

La preocupación por el ascenso de Vox marcó por completo la primera convención nacional de la era Casado, que cumple seis meses al frente del PP. Barones, parlamentarios o cargos de base reconocieron en privado que en sus entornos, en las sedes, cada vez son más los que muestran sus simpatías hacia los de Abascal. "Cada voto menos para el PP es un paso más para los enemigos de la nación", insistió el líder de la oposición en su discurso de clausura.

"No basta con ponerse el disfraz del PP", llegó a afirmar. A su juicio, si algo algo ha quedado claro tras las negociaciones en Andalucía es que "los demás no son capaces de encontrarse", en referencia a Ciudadanos y a Vox. "Quieren ser grandes pero hacen política pequeña", dijo, y por eso el PP tuvo que capitanear el cambio político, alcanzando acuerdos por separado. "Lo que no unan los electores en las urnas puede quedarse sin unir", alertó, llamando una vez más a que el todo el voto de centroderecha vaya a sus siglas.

Casado aseguró que "no" defraudará a quienes retornen al PP. "Somos el partido de la España de los balcones", se reafirmó, haciendo suyo buena parte del discurso que un día antes pronunció José María Aznar. "Somos la casa común del centroderecha", coincidió con su mentor, sentado de nuevo en primera fila. No acudió Mariano Rajoy, aunque tuvo una ovación mayor a la de Aznar cuando fue mentado por Pío García-Escudero. "Todo el mundo sabe a quién apoyé en las primarias", contestó María Dolores de Cospedal, que reapareció para respaldar a Casado. "Esta es tu casa", le dijo también a ella.

Fue una intervención ideológica de principio a fin, en la que un Casado presidencialista también esbozó su plan para que el PP regrese antes que después a la Moncloa. "Habrá menos poder, menos intervención, y habrá más libertad", sentenció , y avanzó que pondrá orden en Cataluña y librará a una sociedad "secuestrada por una banda de fanáticos, racistas y supremacistas". También dejó claro su compromiso con la Corona y no tolerará que se abra en canal la Carta Magna. "La Constitución entera es camino para quien la respeta y muralla para quien la amenaza", fueron sus palabras exactas.

Casado se declaró "siempre a favor de la vida" y se revolvió contra el adoctrinamiento en las aulas. "Saquen las manos de la educación, no adoctrinen a nuestros hijos", exclamó, provocando que el auditorio le volviera a aplaudir. Además, acusó al PSOE y a sus aliados de querer que "asesinos monstruosos salgan a la calle" y, entre otras medidas, reivindicó la prisión permanente revisable ampliada a nuevos supuestos. Se refirió también a la violencia contra las mujeres, y reiteró su "inequívoco compromiso" contra esta lacra. "Nadie nos va a dar lecciones", insistió.

"Más sociedad, más libertad y menos Gobierno", resumieron sus asesores sobre su proyecto para España. Sin "autos de fe" ni "estatutos de limpieza de sangre", en palabras de Casado. "No quiero un PP pequeño. No quiero un PP que sea uno más. Quiero un PP ambicioso, que convenza, que ilusione. No quiero que salgamos a empatar. Vamos a ganar, para recuperar el futuro de una España en libertad", se despidió, con un partido entregado. "Ha sido fantástico", según Aznar. "El partido se va ilusionado y emocionado, todo el mundo sabe ya qué es el PP", enfatizó Teodoro García Egea, su número dos, cada vez con más influencia. La convención concluyó al son del himno nacional.