El PP presentará este viernes una proposición de ley para acelerar el desalojo de viviendas que estén ocupadas ilegalmente. El plan de Pablo Casado es ir anunciando de aquí a las elecciones de mayo, en colaboración con sus candidatos locales y autonómicos, medidas de fuerte impacto social para dejar claro que el partido "tiene un proyecto" y marcar el paso a Vox y a Ciudadanos.

En concreto, los populares plantearán una reforma de la ley de enjuiciamiento civil que amplíe la que ya se realizó el año pasado, y que entienden es insuficiente. El acto en el que se darán los detalles será presentado por Casado y contará con candidatos de capitales especialmente afectadas por la ocupación ilegal, como Madrid, Barcelona o Badalona. En esta última localidad, como enfatizó Marta González en rueda de prensa, murieron tres personas hace unos días en el incendio de una vivienda ocupada.

Tal y como recoge la agencia EFE, la normativa aprobada en junio del año pasado, a iniciativa del PDeCAT, prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días. Pero los populares quieren "mejorar" todavía más la normativa para "agilizar el proceso". "Hasta ahora, la legislación protegía extraordinariamente a quienes ocupaban pisos, y se ha comprobado que la modificación que se hizo no es suficiente", subrayaron las fuentes consultadas.

Con esta medida, el PP da por iniciada la precampaña electoral de los comicios del 26 de mayo. De hecho, en el comité de dirección de este sábado, Casado y su núcleo duro avanzaron en la estrategia a seguir en las próximas semanas, centrada en marcar agenda y presentar propuestas concretas de Gobierno. Un extremo reclamado por los candidatos, muy preocupados por el ascenso de Vox en las encuestas.

"Tenemos que tener un discurso propio y no hablar todo el día de Vox, tenemos que hablar de nuestro proyecto", enfatizó un líder regional, en conversación con este diario en el marco de la convención nacional de este fin de semana.

En su comparecencia, la vicesecretaria de comunicación enfatizó que "nadie va a encontrar al PP fuera del PP", en consonancia con el discurso de Casado del domingo. Pero, a preguntas de los periodistas, reiteró su intención de pactar con Ciudadanos y con Vox para recuperar instituciones como el Ayuntamiento de Madrid "como ha ocurrido en Andalucía".

Algunos barones creen que el 26M será una "prueba de fuego" para Casado, que podría tener "dificultades" si no logra frenar a Vox con su política "sin complejos" y el PP no consigue hacerse con el poder allí donde lo perdió en los últimos comicios. Un temor que no existe, en opinión de Marta González. "La convención ha sido un rotundo éxito y el PP sale más fuerte, más unido y más ilusionado que nunca", enfatizó la portavoz del líder popular.