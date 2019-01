Errejón: lo que va de "Más Madrid" a "Más España"

Tras meses criticando en privado junto a sus afines la "deriva" que había tomado Podemos, el pasado jueves Íñigo Errejón dio el paso de abandonar las siglas del partido morado. Tras ello, este lunes dejó su escaño en el Congreso de los Diputados para dedicarse "plenamente a una sola tarea: ganar la Comunidad de Madrid y contribuir a que Carmena revalide el Ayuntamiento".

Sus afines creen que en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo de este año les va a ir "muy bien". Si la plataforma "Más Madrid Comunidad" despega, como creen va a suceder, los errejonistas no descartan ampliar sus horizontes para volver a imponer sus "tesis transversales".

"Estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba", decía este lunes un Errejón que el pasado jueves aseguraba en La Sexta que "hacía falta un revulsivo. Andalucía fue un toque de atención".

Las andaluzas que marcaron el futuro de Podemos

Fue precisamente tras las elecciones andaluzas del pasado dos de diciembre cuando los pocos errejonistas que mantenían conversaciones con el equipo de Manuela Carmena "supieron" que estaban "en el camino correcto".

En privado, las críticas a la dirección de Podemos se endurecieron desde entonces de tal manera que entraron en el ámbito personal. Criticaban la compra del chalé de más de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero: "La pelea que tienen ahora es por asegurarse al menos un 15% monolítico que dé para pagar el chalé los próximos años", decía un destacado errejonista.

Un plan ampliable

Tras los comicios andaluces, el plan que se conoció el pasado jueves para crear la plataforma de "Más Madrid Comunidad" estaba en marcha. Una propuesta que podría no quedarse ahí. Sólo si los resultados son muy buenos en las próximas elecciones, el errejonismo se plantearía ampliar esta iniciativa a nivel estatal, lo que pasaría de ser un "Más Madrid" a un "Más España".

Cabe recordar que en las últimas semanas Errejón ha enarbolado unas teorías "patrióticas" que no consiguió que permearan en Podemos. "No podemos ser la única izquierda del mundo que no tiene patria. Yo estoy muy orgulloso de mi país. Y el país del que estoy orgulloso, España, es un país que es puntero en libertad, en tolerancia, en avance de derechos, en democracia… Por lo que la democracia hay que cuidarla", aseguró en La Sexta el pasado jueves, el mismo día en el que presentó su plataforma.