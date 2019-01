Lastra abre a Errejón las puertas del PSOE y luego rectifica: "Es nuestro adversario"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que no sabe lo que Íñigo Errejón tiene en mente y que supone que seguirá en política como independiente, pero le ha recordado que en su partido las puertas están abiertas para todo aquel que se sienta comprometido con la socialdemocracia.

"No sé lo que (Errejón) tiene en mente, pero en este partido las puertas están abiertas para entrar, también para salir, a todo aquel que quiera y esté comprometido con la socialdemocracia y las sociedades de la políticas de izquierda", ha ofrecido Lastra en RNE de la que se hace eco Efe.

Tras subrayar que el PSOE es "generoso" y que es "la gran casa de al izquierda, en la que ha entrado mucha gente a lo largo de los años", ha puesto al recientemente fallecido Vicente Álvarez Areces como ejemplo de político que entró procedente de otro partido y que "lo fue todo" con el PSOE. "Fue presidente de Asturias y alcalde de Gijón por el PSOE, pero venía del Partido Comunista y había sido secretario general del Partido Comunista de Asturias y este partido le abrió sus puertas y Tini lo fue todo con nosotros", ha recordado.

La número dos del PSOE, que ha asegurado que no tiene apenas relación con el exdirigente de Podemos y que no lo conoce mucho, ha añadido que "seguramente Errejón tiene su propio recorrido", que imagina que "seguirá la estela de Manuela Carmena y seguirá de independiente" y que lo que es seguro es que va a ser adversario electoral de los socialistas en la Comunidad de Madrid el próximo 26 de mayo.

Posteriormente en los pasillos del Congreso, la portavoz socialista ha matizado sus propias palabras: "He dicho que Íñigo Errejón es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo y que Ángel Gabilondo es nuestro mejor candidato para ganar las elecciones". Y ha añadido: "A una pregunta concreta del periodista que me estaba entrevistando sobre la posibilidad de que Íñigo Errejón acabe en el PSOE he dicho que ésta es la gran casa de la izquierda y que aquí ha venido mucha gente a lo largo de los años que militaba en otras formaciones políticas. Pero desde luego lo que tengo claro es que está formando otro partido y que, además, es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo".