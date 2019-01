Mañueco promete bajar Sucesiones hasta su "práctica supresión" en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco se comprometió, en caso de ganar los comicios de mayo, a reducir el impuesto de Sucesiones hasta su práctica supresión durante la próxima legislatura. "Si hay un impuesto especialmente injusto es el de Sucesiones", se reafirmó el presidente del PP de Castilla y León, que sustituirá al histórico Juan Vicente Herrera en los carteles electorales. En una entrevista en Es La Mañana de Federico, también aseguró que una de sus principales batallas será lucha contra la despoblación.

Así, para frenar esa despoblación, el candidato popular defendió extender la tarifa plana a los autónomos, reforzar la industria agroalimentaria, políticas de vivienda para que familias jóvenes se instalen en pequeños municipios o que Internet llegue a todos los rincones de la región. Y todo ello haciendo "un esfuerzo en Sanidad y Educación teniendo los impuestos bajos y con poca deuda", según sus palabras.

Mañueco afirmó que se presenta a las elecciones con la intención de lograr "una mayoría suficiente para gobernar en solitario". Pero, preguntado por los oyentes de esRadio, no descartó el entendimiento con Vox en caso necesario. "Tengo por tradición dialogar con todas las fuerzas políticas, con todas, aunque algunas fuerzas de izquierda no han querido dialogar conmigo", expuso.

Sin dejar de reivindicar el legado de Herrera, su sucesor, ganador de las primarias interna en el PP, defendió su "proyecto de futuro". Y repitió una y otra vez que su objetivo es "seguir bajando los impuestos" sin provocar con ello un descuadre en las arcas públicas. "En Castilla y León llevamos gobernando bien desde hace años, y ahora presentamos un proyecto renovado", destacó Mañueco.

Sobre el archivo de Salamanca, el líder popular aseveró que tiene una "postura clara y rotunda" que pasa porque "no" salga ni un solo papal más y que Cataluña devuelva lo expoliado. "No puede romperse la unidad del archivo", dijo, no sin reclamar que se llame "el archivo de la democracia" y no "el de la memoria histórica".