Ofensiva de Casado y Rivera contra Sánchez para que reconozca ya a Guaidó

Pablo Casado y Albert Rivera elevaron la presión contra Pedro Sánchez, al que exigieron que deje de ponerse de perfil y reconozca ya a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Ante la negativa gubernamental, ambas formaciones decidieron llevar el asunto a las Cortes, aunque lo hicieron por separado. En Bruselas, el popular Esteban González Pons escribió a Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, reclamando un "debate con resolución" en el pleno de la próxima semana, un extremo que apoya la formación naranja.

"Es una vergüenza nacional", se revolvió Casado en una entrevista en Es La Mañana de Federico. Muy contundente, Casado consideró que Sánchez es rehén de sus socios "podemitas financiados por la narcodictadura venezolana", y calificó de "lamentable" que Sánchez aún no se haya situado del lado de Guaidó. "No puedo entender que la progresía española puede justifica una dictadura", lamentó el líder de la oposición en esRadio, y reitero que España no puede "quedar al margen" de lo que es "una ola de reivindicación de la libertad y la democracia".

Rivera coincidió con el diagnóstico del líder popular. Si el miércoles por la noche fue Casado el que se hizo la foto con la oposición venezolana en las calles de Madrid, este jueves lo hizo el líder de Ciudadanos frente al Congreso."España, por motivos históricos, por motivos políticos, tiene que estar a la cabeza y no a la cola del reconocimiento a Guaidó. La historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el Gobierno de España no lo hiciera", afirmó.

Tanto PP como Ciudadanos se apresuraron a presentar en el Congreso una proposición no de ley para que dicho reconocimiento sea votado por la Cámara. Lo hicieron por separado, en su particular contienda por el liderazgo de la oposición. Rivera registró él mismo la moción y se hizo acompañar de Leopoldo López, padre del líder de Voluntad Popular encarcelado por el chavismo y estrecho colaborador de Guaidó. En el caso de los populares, también registraron una moción en el Senado con el mismo objetivo.

Además de la ofensiva parlamentaria, ambos partidos también empezaron a moverse en Bruselas, más aún a tenor de la tibia respuesta de las instituciones comunitarias. En esRadio, Casado avanzó que el PP europeo trabaja para que la UE respalde sin ambigüedades a Guaidó. En las últimas horas, despachó con Tono López-Istúriz, el número dos del PPE, quien está manteniendo contactos con los líderes comunitarios de su familia política, según las fuentes consultadas por este diario.

En paralelo, González Pons se dirigió a Tajani para que la Eurocámara se pronuncie cuanto antes al tiempo y reclamó "formalmente a los responsables de las instituciones europeas que apoyen a Guaidó. Además, en Twitter, cargó contra Josep Borrell, el ministro de Exteriores español: "No puede alinearse con Putin, Erdogan y Maduro. Los españoles amamos la democracia. España debe ser la primera madre patria que abrace a la Venezuela liberada".

Por su parte, el responsable de Ciudadanos en la Eurocámara, Javer Nart, al que la crisis sorprendió de visita a Nicaragua con otros eurodiputados, reclamó a Sánchez que acabe con la "equidistancia" mientras que el belga Guy Verhofstad, líder de la familia de los liberales en la que el partido naranja, fue mas claro que nunca en su perfil de Twitter, donde con una bandera venezolana exigió a la alta representante de Exteriores de la UE, Federica Mogherini, que se sitúe del lado de Guaidó.

Fuentes del grupo liberal, en línea con el PP, confiaron en que en la votación de la semana que viene el grupo socialista pueda estar dividido facilitando así la aprobación de la resolución sobre Venezuela. Los cargos consultados por este diario desvelaron, además, la sorpresa e indignación que la postura del Gobierno español está provocando en muchos eurodiputados del este de Europa, algunos muy implicados en la causa venezolana.

Vox, por su parte, pidió una transición pacífica en Venezuela con Guaidó al frente del Ejecutivo aunque no descartó "otros caminos" como la intervención militar. Rocío Monasterio, responsable de asuntos sociales de la formación e hija de exiliados cubanos, subrayó que "el pueblo venezolano necesita la ayuda internacional para liberarse del asesino Maduro", informa Maite Loureiro.