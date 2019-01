Aznar: "Es el momento de terminar con el régimen de Maduro"

"Es el momento de terminar con el régimen de Maduro". José María Aznar exigió a Pedro Sánchez que reconozca ya a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. "Necesita nuestro apoyo", exclamó en una entrevista en Es La Mañana de Federico, no sin lamentar que España no esté liderando la respuesta de la Unión Europea en apoyo de Guaidó. El daño es "muy grave", lamentó.

Para el expresidente del Gobierno, que durante años ha apoyado a la oposición venezolana, es el momento de actuar. "Ni debemos ni podemos dejar solos a Guaidó y a la oposición democrática. Es el momento de poner iniciativas encima de la mesa", dijo. "Se puede hacer si se quiere hacer", añadió, y lamentó una y otra vez el papel de Sánchez.

En su opinión, en los temas relacionados con América Latina, la Unión Europea "mira primero" a España. "Cuando España no se mueve, no hay posición. El problema es que España ha apoyado las iniciativas de Zapatero, que es la consolidación del régimen" de Maduro, censuró, no sin explicar que el Gobierno debería estar, por ejemplo, coordinando su respuesta con Estados Unidos.

"Hay muchísimas iniciativas a tomar, lo que pasa es que es necesario ponerse de acuerdo", se reafirmó en esRadio. Destacó, por ejemplo, que hay que situar "ayuda humanitaria en las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela".

Ante la inacción del Ejecutivo, Aznar, que habló con Guaidó el pasado viernes y que, junto a Felipe González y otros exmandatarios ha rubricado una misiva en su apoyo, respaldó la ofensiva de Pablo Casado y Albert Rivera en las Cortes y Bruselas para forzar a Sánchez a que reconozca a Guaidó.