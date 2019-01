Juan Carlos Cano, el candidato del PP a diputado general de Guipúzcoa, deja claro en una entrevista que "no" comparte el acuerdo al que llegó su formación política con Vox en Andalucía. "Me he leído los más de 30 puntos de acuerdo, que son más principios generales, aunque se han venido más las burradas que planteaba Vox, porque Vox ha utilizado ese escenario para venderse en toda España", afirma en Noticias de Guipuzkoa.

El destacado dirigente del PP vasco augura que "a Dios gracias" no será necesario plantearse un posible acuerdo con la formación de Santiago Abascal, toda vez considera que sus postulados no tienen cabida en Guipúzcoa. Aunque, por si acaso, aclara: "No tengo nada que me una con Vox, aunque en uno o dos temas de gestión pueda coincidir, como puedo coincidir con EH Bildu".

En la entrevista con el citado rotativo, Cano remata: "A mí no me caen las prendas votar conjuntamente con ellos y nadie pensaría que PP y EH Bildu estaríamos haciendo pinza. Con Vox, igual".

Urquijo le contesta: "Me desagrada"

La respuesta no tardó en llegar en voz de Carlos Urquijo, histórico dirigente del PP vasco. "No lo comprendo, me sorprende y me desagrada", sentenció en declaraciones a Es la tarde de Dieter. "No voy a decir que esté más próximo a Vox que a Bildu, es que con Bildu no tengo nada que ver y con Vox tengo mucho que ver", razonó, no sin reiterar que "no" entiende dichas declaraciones de su compañero de partido.

En esRadio, Urquijo presentó la Asociación Esteban de Garibay, con la que pretende crear un espacio de reflexión y debate que sirva "fortalecer la idea de España" en el País Vasco y Navarra.