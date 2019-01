Bauzá denuncia que barones del PP no cumplen el discurso de Casado sobre el español

José Ramón Bauzá explicó en Es La Mañana de Federico las razones por las que ha decidido darse de baja del Partido Popular. "Salgo del PP porque es incompatible con lo que he defendido toda la vida, no puedo militar en un partido al que no puedo votar", subrayó. A sus ojos, Biel Company, su sucesor, está abanderando políticas en defensa del nacionalismo. "Si no paramos la deriva, llegaremos a que Baleares sea como Cataluña", advirtió.

Según el expresidente de Baleares, la actual dirección del PP a nivel regional niega que exista adoctrinamiento en los centros educativos o está votando a favor de conceder ayudas a los comercios que rotulen en catalán. "Los padres no pueden elegir en libertad la lengua en la que estudian sus hijos", se revolvió Bauzá. También lamentó que Company esté en contra de la ley de símbolos que él mismo aprobó al formar parte de su Gobierno.

"El PP en Baleares tiene una línea ideológica radicalmente opuesta a la mía", se reafirmó Bauzá, dejando claro en varios momentos de la entrevista que "no" votará a los candidatos populares en las elecciones de mayo.

En cuanto a las propuestas de Pablo Casado en defensa del castellano, el que fuera presidente de las islas aseguró que "una cosa son las palabras y otra los hechos", y volvió a censurar el coqueteo de algunos barones territoriales del PP con el nacionalismo. Por ejemplo, según dijo, Alberto Núñez Feijóo. "No soy yo el que debe asegurarse de que a todos los niveles regionales la normativa o las líneas rojas del partido se cumplen", censuró.

Cerrada la puerta al PP, se le preguntó si podría fichar por Vox, la formación de Santiago Abascal. "No he llamado a la puerta de ningún sitio, por lo que no me la pueden cerrar", contestó, aunque ensalzó el discurso de este partido en las islas. Aseguró que dará la batalla ideológica desde fuera de la política.