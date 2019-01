Génova exige a Rivera que aclare ya su política de pactos de cara al 26M

Pablo Casado fue muy claro desde el principio. Si los números dan, su intención es pactar con Ciudadanos y con Vox para echar a la izquierda de las instituciones tras las elecciones autonómicas y locales de mayo. Es decir, aspira a reeditar la fórmula andaluza, dialogando con un partido y con otro aunque no haya una mesa negociadora a tres. Si bien, en el PP empiezan a sospechar que Albert Rivera tiene otros planes, que pasan por cerrar acuerdos con el PSOE.

Para el PP, urge que Ciudadanos explique su política de pactos de cara a los comicios del 26 de mayo. El asunto fue abordado este martes en el Comité de Dirección presidido por Casado y, al término, Marta González se dirigió al líder de la formación naranja en su exposición inicial ante los periodistas. "Debería aclarar si su intención es fortalecer a Sánchez y a sus aliados", dijo, declarando su "sorpresa" ante las declaraciones de Rivera mostrándose "dispuesto a pactar con los socialistas".

La trampa que se le hace a los electores, en opinión de Génova, es que Rivera diferencia "entre la persona de Pedro Sánchez y el PSOE", dando a entender que los barones socialistas son "una cosa distinta a su secretario general" y Ciudadanos sí puede con ellos alcanzar acuerdos de gobierno. "Pediríamos que hubiera una clarificación por esa diferenciación entre el sanchismo y el socialismo", se reafirmó la vicesecretaria de comunicación, que en todo caso evitó un choque directo con el partido naranja.

Según fuentes de la dirección nacional, Rivera podría acogerse "a la bandera de la regeneración" para pactar con el PSOE y no con el PP en plazas donde los populares llevan mucho tiempo gobernando como Castilla y León, la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid. Precisamente, Isabel Díaz Ayuso preguntó directamente a Ignacio Aguado en Es La Tarde de Dieter sobre este extremo: "¿Vas a pactar con el PSOE, sí o no?". Y no descartó que Ciudadanos vaya a negociar con Íñigo Errejón. "A lo largo de la legislatura ha pactado muchas cosas con Podemos" y "si se presenta como moderado, picará", según su diagnóstico.

La preocupación de algunos candidatos es más que patente. José Luis Martínez-Almeida también se dirigió a Begoña Villacís en un reciente pleno municipal: "A partir de mayo, ¿Ciudadanos pactará con el PSOE en Madrid?". Entonces, la dirigente del partido de Rivera decidió no recoger el guante. Tanto Almeida como Ayuso han repetido una y otra vez que ellos sólo están dispuestos a llegar a acuerdos con Ciudadanos y con Vox.

Casado reunió a su dirección con la sede nacional rodeada de taxistas, lo que obligó por segundo día consecutivo a cerrar las puertas. De hecho, los periodistas que acudieron a la comparecencia de González tuvieron que acceder por un lateral por recomendación de la Policía Nacional.