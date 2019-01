Junqueras se compara con Sócrates para ganar puntos contra Puigdemont

A las puertas del juicio, y después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo haya vuelto a rechazar este lunes poner en libertad a los nueve presos separatistas por riesgo de fuga, el líder de ERC, Oriol Junqueras, vuelve a la carga contra el expresidente catalán Carles Puigdemont cuya fuga, y vida de lujo en Waterloo con continuos viajes por toda Europa, está perjudicando a todos los procesados que permanecen en prisión preventiva.

En una entrevista en el diario francés Le Figaro, Junqueras se ha comparado con el filósofo griego Sócrates e incluso con Cicerón para justificar por qué no huyó de Cataluña después de declarar la independencia en el Parlamento autonómico, como sí hizo el expresidente Puigdemont: "Yo me quedé en Cataluña por sentido de responsabilidad hacia mis conciudadanos. Sócrates, Séneca o Cicerón también tuvieron oportunidad de huir y no lo hicieron. Esta responsabilidad cívica me impresiona mucho".

En plena operación de propaganda de cara al juicio, Junqueras también tira de victimismo en esta entrevista en el diario francés para decir que ya se imaginaba que acabaría entre rejas y que, por eso, fue preparando psicológicamente a su familia. "Algunos me decían que en el siglo XXI, el Estado no se atrevería a encarcelarnos, pero el aparato del Estado no podría resistir la tentación. Soy historiador de formación y el estudio del comportamiento de diferentes estados me llevó a esta conclusión".

De momento, el Tribunal Constitucional ya ha informado de que este martes no abordará en pleno, como estaba previsto, el recurso de petición de libertad que había presentado su defensa, al no haber consenso sobre cómo aplicar la sentencia de Estrasburgo que exigió a Turquía la excarcelación del dirigente kurdo Selahhatin Demirtas.