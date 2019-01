La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid ha estado en Es la Mañana de Federico comentando el pleno municipal celebrado este martes en el que el PSOE y Carmena se negaron a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

"Lo más irritante es que el PSOE no reconozca que Maduro es un tirano", ha dicho la de Ciudadanos. "Si tú le encargas a alguien que convoque elecciones es que no lo tienes como un tirano", ha explicado, además de preguntarse: "¿Quién entiende los ocho días que le han dado a Maduro?".

Villacís ha recordado además que "Maduro ya convocó elecciones y ya sabemos qué elecciones convocó", por lo que "darle la opción de convocar es reconocerlo como presidente", algo que tal y como ha recordado la de Ciudadanos "se supone que la UE ha dejado de hacer desde mayo", en tanto y cuanto no se han reconocido las últimas elecciones. "España tiene una responsabilidad más allá de la de otros países", ha recordado la candidata a la alcaldía, "y la UE está esperando que España lidere una posición, si nosotros gobernásemos estaríamos liderando una opción que seguro que arrastraría a la UE".

Respecto al plazo dado por Sánchez al dictador ha dicho que "Maduro no se va a convertir en un demócrata en 8 días". También ha criticado la postura de Podemos que "hasta hace poco estaban más en los tonos grises". Sin embargo, este martes se retrataron "a través del voto de calidad, porque había empate y el voto que definió la votación fue el de la alcaldesa, no el del grupo Ahora Madrid".

Desintegración de Podemos

Villacís ha contado que "estoy habituada a ver cómo votan cada uno por su cuenta" y ha puesto como ejemplo una anécdota: "El otro día mientras hablaba Carmena una de sus concejales, la de Tetuán que es de los anticapitalistas, estaba poniéndola a caldo en Twitter". Además ha denunciado que "el hecho de que Madrid esté sucio, con atascos, lleno de socavones… no es casualidad" sino fruto de que "no gobiernan". En este sentido, ha señalado que "la operación asfalto se ha quedado en el 30% porque no gobiernan sino que están en las asambleas, en crear la 'red de resistencia', como dijo Errejón, la red clientelar, y yo denuncié".

Respecto a la Ley de Violencia de Género ha matizado que "hay muchas cosas, sobre todo de procedimiento, que se pueden mejorar".

En cuanto a posibles pactos tras las elecciones se ha limitado a decir que "es prematuro hablar de pactos" porque "los partidos no tienen candidatos ni programas". Ha recordado, eso sí, que ella siempre ha defendido que "cuando haces política local tienes que hablar con todo el mundo". ¿Y con Podemos? "No me veo porque la coincidencia estos 4 años ha sido nula y, de hecho, somos la opción para sacar a Podemos".

Ha mencionado las encuestas que estiman que Cs duplicaría sus votos: "Asumiremos la responsabilidad de sacar al populismo de Madrid". Federico le ha preguntado si aceptaría los votos de PSOE y Podemos para hacerla alcaldesa y mantener así al PP y Vox en la oposición. Villacís ha dicho que "esa situación no se va a dar" porque "es imposible que Podemos me apoye y que yo pida el apoyo de Podemos".

Villacís en este punto ha querido ser clara: "A Podemos lo sacamos de la ecuación" porque "uno de los primeros objetivos que nos hemos marcado es desmontar la red clientelar de Podemos en Madrid, que es para lo único que están". Del PSOE ha dicho que "en Madrid no es el PSOE sino el partido sanchista que actúa como una facción más de Ahora Madrid".

Sin embargo, ha declinado afirmar si pactará o no con Vox, si bien ha asegurado también que, desde su partido, "nunca hemos hablado de cordón sanitario y tampoco hemos sido despectivos hablando de nadie", señalando que lo que se han dado son "reacciones exageradas". Además, ha afirmado contundente que "nunca he adjudicado a Vox el papel de enemigo y mi partido tampoco".

Comentando los posibles pactos, Villacís ha recordado que "lo que ha ocurrido en Andalucía es que se ha llegado a un acuerdo con el PP" y ha defendido este acuerdo como "un pacto en el que, a diferencia de lo que ha hecho Sánchez, se han puesto las medidas encima de la mesa y todos los andaluces sabían qué medidas se pactaban. Creo que hemos hecho bien las cosas, lo que ocurrirá en Madrid es que se producirá la situación inversa, tendremos que liderar las conversaciones", ha comentado teniendo en cuenta las encuestas en las que aparece como la opción más votada de la actual oposición en el Ayuntamiento.

"Yo creo que actuamos bien evitando el gobierno de PSOE y Podemos –ha dicho defendiendo el acuerdo al que llegó Ciudadanos con Susana Díaz en 2015– y hemos actuado bien ahora dando la presidencia al PP, como espero que dentro de unos meses el PP nos dé a nosotros la alcaldía".