Sémper vuelve a atacar a Vox: "Si el populismo reaccionario nos arrastra a las trincheras, yo no pinto nada en política"

El PP vasco carga contra Vox pese a que Pablo Casado incluye a esta formación política en su ecuación para a echar a la izquierda de las instituciones. "Estamos a una distancia sideral", asegura Borja Sémper, que es el candidato a la alcaldía de San Sebastián, en una entrevista en El País y tacha de "despropósito" algunas de las propuestas del partido de Santiago Abascal. Hace escasos días, Juan Carlos Cano, también de la estructura regional, equiparó a Vox con Bildu y no ha sido desautorizado.

El propio Alfonso Alonso, que dirige el PP vasco, aseguró que a Vox "le falta un hervor" en plenas negociaciones para lograr el cambio de Andalucía. Y, este miércoles, Sémper muestra su deseo de no tener que llegar a acuerdos con dicha formación en el País Vasco. "El problema de un pacto con Vox, más allá de la suma de diputados o concejales, es que sea capaz de influir en materias sensibles que transformen lo que representas", dice en el citado rotativo.

En este sentido, Sémper marca distancias con Isabel Díaz Ayuso, la cabeza de cartel por la Comunidad de Madrid, que mostró su cercanía con Vox. "No comparto eso. Vox tiene una concepción política de España esencialista y nacionalista. Para ellos hay una forma de ser español y lo que se salga de ahí es ser menos español. Yo milito en un partido en el que independientemente de a quien reces, beses o votes tienes los mismo derechos y obligaciones que tu vecino. Eso nos pone a una distancia sideral de Vox", argumenta.

Le preguntan por qué abandonaría la vida política. "Si continúa esta política de decir la cosa más fuerte; si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras, yo no pinto nada en política. No me sentiré útil. En el barro siempre gana el populista. La búsqueda del entendimiento es lo que nos hace progresar".