TVE presta sus micrófonos y audiencia al embajador de Maduro y su propaganda

La televisión pública española ha entrevistado este miércoles al embajador de Maduro en España, Mario Isea Bohórquez, para preguntarle por la situación crítica que atraviesa el país caribeño. El emisario de Nicolás Maduro no ha desaprovechado la oportunidad para hacer propaganda del régimen que gobierna Venezuela mientras el Gobierno español continúa sin decidirse a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo del país.

Consignas como que "EEUU está dando un golpe de estado contra Venezuela" porque quiere "controlar sus riquezas naturales" para luchar contra Rusia y China, han sido constantes. También ha aprovechado para acusar a la oposición y a Leopoldo López, más concretamente, de los brotes de violencia que en Venezuela están terminando con la vida de cientos de opositores.

Isea también ha aprovechado para decir que el Gobierno de Sánchez ha defendido el diálogo en Venezuela "hasta hace 24 horas que ha habido un cambio radical", después de las declaraciones de Pedro Sánchez tachando a Maduro de "tirano".

El presentador de Los Desayunos de Televisión Española, Xabier Fortes, ha insistido en preguntar al embajador de Maduro a qué se debe el cambio en el dictador que ahora "dice que sí va a reunirse con la oposición". Al referirse a él, el director del espacio matinal de la televisión pública española ha dicho que Maduro es "el actual presidente de Venezuela".

Pero Isea no ha contestado de forma directa, ha querido aprovechar cada minuto que le han concedido en TVE para hacer propaganda de Maduro como hombre de paz y diálogo. Además, ha rechazado que "las elecciones presidenciales no sean legítimas, no sean legales. El presidente Maduro fue electo con una elección cuya fecha se adelantó de mutuo acuerdo con la oposición, que a última hora rompió el acuerdo".

Y seguía con su discurso: "Es una demostración de que en Venezuela hay democracia. ¿Se imagina usted que con Franco o con Pinochet la oposición se manifestara libremente en las plazas?", decía y culminaba: "En Venezuela siempre se ha garantizado el derecho a manifestarse contra el Gobierno pacíficamente". Y cerraba con amenazas: "Si el Gobierno español decide quitarme el beneplácito como embajador, tendremos que actuar en consecuencia".