Juan Carlos Cano, el candidato del PP a diputado general de Guipúzcoa, rompió su silencio tras equiparar a Bildu con Vox. "No me resulta duro enfrentarme al acoso diario de Bildu o a la imposición nacionalista. Lo duro es que se pueda dudar de mis principios y valores", escribió en Twitter. No se disculpó por la comparación. "No podemos hacer ciertas declaraciones como si Bildu fuera un partido más", se reafirmó Ana Beltrán, líder de los populares de Navarra, el jueves en Es La Tarde de Dieter.

Las palabras de Cano provocaron un importante malestar en un sector del PP. Incluso en la estructura del País Vasco. Carlos Urquijo se enteraba en directo en esRadio. "No lo comprendo, me sorprende y me desagrada", sentenció. "No voy a decir que esté más próximo a Vox que a Bildu, es que con Bildu no tengo nada que ver y con Vox tengo mucho que ver", afirmó el veterano político. "A Bildu ni agua", se sumó Beatriz Álvarez Fanjul.

La más rotunda fue Beltrán, con la autorización de Génova, que también incluyó en sus críticas a Borja Sémper. "Basta ya de hablar de Bildu como un partido más. Te recuerdo que siguen amparando asesinatos, secuestros y extorsiones de ETA. Con determinadas declaraciones se hace un daño irreparable", se revolvió.

En concreto, Cano declaró el pasado fin de semana en Noticias de Guipuzkoa: "No tengo nada que me una con Vox, aunque en uno o dos temas de gestión pueda coincidir, como puedo coincidir con EH Bildu. A mí no me caen las prendas en votar conjuntamente con ellos y nadie pensaría que PP y EH Bildu estaríamos haciendo pinza. Con Vox, igual".

Tras días de polémica, el destacado dirigente del PP vasco se pronunció este viernes a través de Twitter: "Me afilié al PP vasco para defender la libertad en Euskadi. Como hicieron San Gil, Mayor Oreja e Iturgaiz. Y como hace hoy Alonso. No me resulta duro enfrentarme al acoso diario de Bildu o a la imposición nacionalista. Lo duro es que se pueda dudar de mis principios y valores".