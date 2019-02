La Guardia Civil inicia el traslado a Madrid de los nueve presos golpistas

Los nueve presos golpistas han salido a las 9.28 de la cárcel de Brians 2, en San Esteban de Sasroviras (Barcelona), todos juntos en un autobús de la Guardia Civil para ser trasladados a Madrid, donde serán juzgados a principios de febrero por el Tribunal Supremo acusados de rebelión por el proceso independentista.

En el autobús de la Guardia Civil, seguido de furgones, van el exvicepresidente del Gobierno Catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, se ha desplazado a las 6.40 horas a Brians 2 para mantener un breve encuentro con ellos antes del traslado a Madrid, y con él estaban todos los consejeros de su gobierno menos el de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el de Políticas Digitales, Jordi Puigneró –en sendos viajes institucionales–.

El destino de los hombres es la cárcel madrileña de Soto del Real, mientras que las mujeres irán a Alcalá Meco: allí esperarán al inicio del juicio y estarán recluidos durante todo el proceso judicial, que puede prolongarse varios meses.

Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, Sànchez y Cuixart han salido de la cárcel de Lledoners, en San Juan de Vilatorrada (Barcelona), conducidos por los Mossos d'Esquadra en un convoy a las 6.51 , mientras que a las 5.46 lo ha hecho Dolors Bassa desde Puig de les Basses, en Figueras (Girona), y a las 6.36, Carme Forcadell desde Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona).

Han sido reagrupados desde las distintas cárceles hasta Brians 2 porque es el centro de enlace entre los Servicios Penitenciarios de la Consejería de Justicia, e Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

El traspaso entre cuerpos policiales se ha realizado en un breve espacio de tiempo puesto que, en este caso, los presos no tienen que hacer un ingreso penitenciario y solamente están en el espacio policial.

Durante el recorrido, grupos de personas se han concentrado para mostrar su solidaridad con los presos, con banderas y pancartas, al grito de "Libertad, presos políticos" siguiendo la llamada de la ANC.

A las puertas de la cárcel de Brians 2 han acudido los diputados de JxCat en el Parlamento de Cataluña Albert Batet, Eduard Pujol, Francesc de Dalmases, Anna Tarrés, Lluís Font, Salwa El Garbhi, Anna Geli y Josep Riera.

Los diputados de JxCat que han ido a Brians 2 en apoyo de los presos han podido llegar a las puertas de la cárcel, mientras que los representantes de ERC (Marta Vilalta), de la ANC (Elisenda Paluzie) y de Òmnium (Ignasi Termes) han estado en accesos viarios cercanos junto a ciudadanos independentistas que se han concentrado a lo largo de la carretera.

Todavía no ha trascendido la fecha exacta del inicio del juicio, si bien el Tribunal Supremo apuntó a que sería en torno al 5 de febrero, en un oficio enviado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque posteriormente se abrió la puerta a que se fijara una fecha posterior.

Los presos golpistas han agradecido vía Twitter los apoyos recibidos antes de partir de la cárcel de Brians 2 hacia Madrid para el juicio del 1-O.

El exconsejero Raül Romeva publicó a última hora del jueves: "Nos vamos hacia Madrid, pero no vamos allí a defendernos. Vamos allí a reivindicar la democracia y el pacifismo. Que no nos esperen derrotados. ¡Adelante!", y lo acompaña de un dibujo suyo de los presos con la leyenda: 'Firmeza y serenidad. Gritemos bien fuerte 'Viva la República!'.

Raül: "Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant!" pic.twitter.com/Q8Jyd9IoOO