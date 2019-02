La tensión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal va a más. El líder de Vox se reafirmó en que el PP gallego tiene "un discurso nacionalista" y colgó en las redes sociales un vídeo en el que Feijóo asegura que la comunidad que gobierna es "una nación sin Estado". "¿Qué es lo que no me creo ni yo?", se preguntó, ante el "enfado" del líder popular.

Los populares no tardaron en contestar. "La única vez que Galicia tuvo un Gobierno nacionalista fue en 2005, cuando el PP perdió la mayoría absoluta", replicaron también a través de las redes sociales. Y añadieron desde la estructura que dirige Feijóo: "Hemos gobernado en nueve legislaturas de diez posibles, mandando a los nacionalistas a la oposición en todas ellas. Lecciones de arrinconar al fanatismo, aquí, ninguna".

El rifirrafe no quedó ahí, y Vox dio réplica al PP gallego: "A ver, no os enfadéis tanto, si es muy fácil: ¿Galicia es una nación sin estado como afirma Feijóo? Sí o no. Para Vox no lo es. Para Vox, Galicia es algo mucho más importante: una región de España".

Además, desde el partido de Abascal ya avisaron de que seguirán presionando al presidente de Galicia: "Y otro día si queréis hablamos de las leyes ideológicas del PP de Galicia porque además de nacionalista, el señor Feijóo es un progre que asume toda la agenda totalitaria de la izquierda".

Preguntado por las acusaciones de Abascal, Feijóo aseguró esta semana en rueda de prensa: ""Lo digo con todo el respeto, eso no se lo cree ni él, por muy desinformado que esté". Y se mostró convencido de que discurso de Abascal en Galicia "no cuela" y no le dará votos en la comunidad.