ERC presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Sánchez

Sin agotar el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas públicas del Gobierno que finaliza a las 14:00 horas del viernes 8 de febrero, el grupo parlamentario de ERC se ha decantado finalmente por no permitir que los Presupuestos Generales puedan ser debatidos en el Congreso.

Tras una larga discusión en el seno del partido del preso Oriol Junqueras, partidario de "mantener" a Sánchez en la Moncloa, ERC ha optado por presentar enmienda a la totalidad después de valorar el precio que podría suponerles en la calle un sí a la tramitación de estas cuentas a una semana del inicio del juicio del procés. Los de Junqueras han decidido que no se la quieren jugar porque ven incompatible hacer llamamientos a las movilizaciones contra el juicio y a la vez permitir a Sánchez poder debatir sus cuentas coincidiendo, además con la fecha de inicio de las cuestiones previas en el Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà ha justificado su negativa a las cuentas asegurando que el Gobierno no ha cumplido con el gesto que desde su partido le viene reclamando, bien sobre los presos separatistas forzando a la Fiscalía a retirar todos sus cargos, o bien abriendo una mesa de negociación por la autodeterminación. "El Gobierno no ha dado respuesta a ninguna de estas demandas", ha apuntado la portavoz del partido en Barcelona, Marta Vilalta.

El PDeCAT mantiene la incógnita

La dirección del PDeCAT aún no ha decidido el sentido de su voto y no confirman si esperarán a agotar los plazos. Hasta entonces, los de Carles Puigdemont, el grupo parlamentario de JxCAT se han pronunciado por ellos este lunes dando por hecho que el próximo viernes los 8 diputados del PDeCAT seguirán los pasos de ERC y registrarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales. Si el PSOE hace a la vez de PP, de Ciudadanos y de Vox, el viernes a las 12 del mediodía registraremos una enmienda", ha dicho el diputado de JxCAT en el Parlamento catalán, Eduard Pujol.

Unas afirmaciones que le han costado la desautorización del PDeCAT, partido al que por cierto, Pujol no pertenece. Fuentes de esta formación separatista aseguran a Libertad Digital que "el PDeCAT hablará en nombre del PDeCAT cuando toque y de la manera que se considere". De momento no habría nada decidido y no han desvelado si este lunes conoceremos su posicionamiento definitivo sobre los Presupuestos.