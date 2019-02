Rivera celebra la "rectificación" de Sánchez mientras Casado exige que se explique en el Congreso

PP y Ciudadanos se situaron un día más del lado de Juan Guaidó, para quien pidieron desde el primer momento su reconocimiento por parte del Gobierno de España. Si bien, tras la declaración de Pedro Sánchez de este lunes, el discurso de Albert Rivera y Pablo Casado ya no fue el mismo. Mientras el primero celebró la "rectificación" del jefe del Ejecutivo, el segundo se siguió revolviendo ante su "raquítica" política exterior y exigió explicaciones de inmediato.

En concreto, el PP pidió la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno para que "conteste, explique y no eluda su posición sobre Venezuela", al tiempo que acusó al jefe del Ejecutivo de "deslealtad" por no buscar el consenso sobre este asunto. Según fuentes populares, Sánchez no llama a Casado desde el pasado dos de agosto, cuando celebraron su primera y única reunión en Moncloa.

En el Comité Ejecutivo, ante sus barones, Casado cargó a puerta cerrada contra la posición de Sánchez con respecto a Venezuela. Y, ya después en rueda de prensa, Javier Maroto calificó de "ambigua" la actitud del presidente, que llega "tarde y mal" en su reconocimiento a Guaidó. "Ha dado a Maduro más tiempo para prepararse", en voz del vicesecretario de organización, que lamentó que el PSOE no participara en la manifestación en defensa de "la libertad" de Venezuela que se celebró este sábado en Madrid.

"Cerrar el círculo sobre Maduro"

Rivera, por su parte, que compareció en rueda de prensa tras presidir la Ejecutiva de su partido, se felicitó de que "la postura de la oposición política y de muchos ciudadanos hicieran finalmente rectificar a Sánchez". El líder de Ciudadanos apremió a la comunidad internacional a "cerrar el círculo sobre Maduro" ya que a su juicio "puede decir lo que quiera en una entrevista" pero la realidad es que "ya no es el presidente".

Igualmente, Rivera pidió "medios y apoyos" a Guaidó para que pueda "garantizar un canal humanitario" así como organizar las elecciones. Fuentes próximas a Rivera no tienen duda de que en esos eventuales comicios presidenciales el candidato madurista o chavista que se presentase no tendría "nada que hacer" frente a la candidatura de la oposición, en la que ven figuras muy fuertes como Leopoldo López -con el impacto además que pueda tener su salida de la cárcel- o el propio Guaidó, al que Rivera conoció en 2016 durante su visita a Caracas, como él mismo recordó en las redes sociales.