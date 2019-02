Inés Arrimadas ha criticado con muchísima dureza los últimos pasos dados por Pedro Sánchez en su negociación con los separatistas e incluso ha lanzado "un SOS constitucionalista al resto de españoles" ya que "a los catalanes constitucionalistas nos están pisoteando y encima tenemos que aguantar ver cómo viene Sánchez a decir que negocia con Cataluña. Yo también soy Cataluña", ha recalcado.

Según la líder de Ciudadanos "simplemente haber recibido ese documento y seguir negociando es una humillación para todos los españoles, pero sobre todo a los catalanes no independentistas", ha dicho, preguntándose "si Sánchez está cayendo en una trampa o es que no tiene escrúpulos".

Arrimadas ha explicado que el problema es que "Sánchez está pensando en este mes o en la semana que viene o en su libro", mientras que "los nacionalistas están pensando a largo plazo, en cómo destruir este país y en cómo silenciarlos a los catalanes no nacionalistas".

En esta situación, la diputada en el Parlament ha asegurado que "hay que sacar urgentemente a Sánchez de Moncloa", y ha insistido en su "SOS constitucionalista" ya que en su opinión "cuanto más tiempo esté" Sánchez en el poder "más daño va a hacer a la democracia española".

Pide "gente que se levante" en el PSOE

Según Arrimadas "el sanchismo sabe que, para mantenerse en el poder, tiene que potenciar su pacto con Podemos y los separatistas" y esto es lo que en su opinión "van a hacer en Cataluña con las municipales", es decir, pactar con el separatismo "allí donde pueda", algo que servirá "para ir desgastando España", porque "cuanto más débil sea y más dañada esté España más fácil lo van a tener".

Una tarea para la que Arrimadas cree que los separatistas "tienen a su lado a los populistas de Podemos que han venido a eso y, sorprendentemente, también al PSOE", ante lo que ha mostrado su sorpresa porque no haya "más gente que se levante en el PSOE" ante la realidad de que "este señor no puede permanecer ni un minuto más en Moncloa, porque no tienen escrúpulos" y es capaz de cualquier cosa "con tal de seguir un día más" y "cuanto más tiempo esté, más daño va a hacer a la democracia española".