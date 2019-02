La Generalidad sigue humillando a Sánchez y ahora envía sus condiciones para el mediador

La Generalidad confirma que ha enviado a Moncloa una lista provisional con sus propuestas para esa figura de mediador, "relator" a esta hora para Moncloa, que controle las negociaciones que a partir de ahora mantengan con el Gobierno central. La primera condición indispensable para los separatistas, tal y como figura en la lista de los 21 puntos de Pedralbes, es que sea una figura internacional para que la humillación sea aún mayor. "Una figura con perfil internacional que haya ejercido esta tarea anteriormente", que sea conocido y que "conozca este conflicto", ha dicho esta mañana la portavoz del Gobierno de Torra, Elsa Artadi.

En una entrevista en Cataluña Radio, Artadi ha confesado que manejan varias opciones pero que hasta que no reciban una respuesta del Gobierno no se filtrarán esos nombres. Lo que ha querido desmentir es que esa figura pueda provenir del PNV como se ha empezado a rumorear en las últimas horas. El lehendakari, Íñigo Urkullu fue uno de los mediadores con el Gobierno en las negociaciones antes de la declaración de independencia pero no consiguió frenar las intenciones del ahora fugado Carles Puigdemont. "No puede ser el lehendakari porque el Gobierno vasco tiene intereses a negociar con el Gobierno español y no podría mantener una objetividad completa", ha descartado Artadi esta mañana.

Además del perfil internacional sobre el que el fugado Puigdemont no piensa ceder, el Gobierno de Torra añade una condición más: "Que entienda la lengua, porque si no, sería muy complicado", ha añadido también Artadi. En cualquier caso, el hecho de que el Gobierno haya aceptado esta condición de su lista de los famosos 21 puntos que este martes filtraba el propio Ejecutivo de Torra "es un primer paso positivo que demuestra que el escenario ha cambiado un poco", ha reconocido el líder del PDeCAT, David Bonvehí en otra entrevista en TV3.