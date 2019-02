PP, Cs y Vox aparcan sus discrepancias y ultiman la concentración: "Está por encima de los partidos"

Se reedita la fórmula andaluza. El Partido Popular está negociando por un lado con Ciudadanos y por otro con Vox para que la concentración del próximo domingo, en defensa de la unidad del país y para exigir a Pedro Sánchez elecciones de inmediato, sea un éxito. Y, de momento, no hay escollos insalvables. "España no aguanta más cesiones de un presidente irresponsable", enfatizó Pablo Casado, de nuevo muy contundente, en esRadio. Un extremo que comparten tanto Albert Rivera como Santiago Abascal, aunque no haya interlocución entre ellos.

El método de negociación es ya conocido. El PP habla primero con Ciudadanos y después informa a Vox y al resto de formaciones políticas que participarán en la concentración, como Unión del Pueblo Navarro o el Partido Aragonés. Ya hay acuerdo en el lema –"Por una España unida, elecciones ya"-, en los carteles y en que no se debe portar simbología política durante la protesta. "Hemos pedido que vayamos con la bandera de España, sin la de los partidos", explicó Casado en Es La Mañana de Federico.

Una de las claves de la negociación pasa por quiénes tomarán la palabra y en qué formato. Ciudadanos prefiere que Rivera intervenga, por lo que se estudia la posibilidad de que los líderes de los partidos "con representación parlamentaria" que participen en la concentración -Vox la tiene al estar ya en el Senado- puedan subir al atril. Dicho esto, el PP rechaza "mítines" con batalla de aplausos incluida, por lo que se baraja que cada uno lea parte de un manifiesto conjunto. Para Vox, la mejor opción es que el protagonismo recaiga en un "independiente".

Sea como fuere, las partes implicadas coinciden en que hay que centrarse "en lo importante", que es estar "todos unidos". Así se pronunció Santiago Abascal en Es La Tarde de Dieter. "Hay un riesgo evidente de perder la unidad, el orden constitucional y acabar sumidos en el caos", alertó. En consonancia, Casado no dudó en esa unidad para que "la España de los balcones se ponga en pie y en marcha". "Lo importante es que Sánchez escuche un clamor defendiendo la democracia y la Constitución", se sumó Rivera desde Sevilla.

El PP ya ha pedido a la Delegación del Gobierno que amplíe el dispositivo de seguridad así como el corte de calles aledañas a la plaza de Colón , toda vez están convencidos de que acudirán más de 20.000 personas, que fue la cifra señalada en el escrito de petición. Las tres formaciones coincidieron que una asistencia masiva podría precipitar los acontecimientos y "conducir a elecciones inmediatas", en palabras de Abascal.

Feijóo y Moreno no estarán en Colón

Las estructuras territoriales del PP ya se están preparando para fletar autobuses desde sus distintas sedes, tal y como avanzó el propio Casado en esRadio. Isabel Bonig, la líder valenciana, aseguró que ya son más de 600 los valencianos que se han puesto en contacto con el partido. "Estamos un poco desbordados, hay mucha gente que no es del PP que va a ir", destacó. Junto a ella, también estarán en la capital los presidentes populares de Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Región de Murcia y, por supuesto, Madrid. Se espera la presencia de prácticamente toda la dirección nacional.

Tal y como avanzó La Sexta, no asistirán dos barones de referencia en el partido, como son Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, el recién elegido presidente de Andalucía. Ambos adujeron problemas de agenda y enviarán a sus números dos. Alfonso Alonso, del PP vasco, tampoco estará ya que asistirá al aniversario del asesinato de Pagazaurtundúa. Y aclaró en las redes sociales: "Todo mi apoyo al PP por liderar una iniciativa para mostrar el rechazo de los españoles a las cesiones de Sánchez a favor del independentismo catalán".

Valls no va y los suyos cargan contra el 10F

Vox y Ciudadanos también enviarán una nutrida representación política a la concentración. Junto a Abascal, estarán Javier Ortega y Rocío Monasterio entre otros. Del partido naranja asistirán, encabezados por Rivera, Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Toni Cantó o Begoña Villacís. Pero no irá Manuel Valls, el candidato al Ayuntamiento de Barcelona, y que volvió a marcar distancias con los compañeros de manifestación de Rivera.

En Twitter, el número dos del ex primer ministro francés, Joaquim Coll, arremetió contra los convocantes por haber tildado de "traidor" a Sánchez, algo que a su juicio es "un disparate" al tiempo que aseveró que "el único gobernante que se ha dejado hacer dos consultas secesionistas es Rajoy" en referencia al 9-N de 2014 y al 1-O de 2017.

Más allá fue otro aliado de Valls, Roger Montañola, portavoz de Lliures, una escisión de la antigua Convergencia -en la que participó en su día Xavier Cima, el marido de Arrimadas-, quien en la misma red social retuiteó varios mensajes muy críticos con la protesta de Colón y de su propio puño y letra acusó de haberse vuelto "locos" a los convocantes. A juicio de Montañola, la figura del relator aceptada por el Gobierno Sánchez tras exigirla los separatistas es una forma de "solucionar un conflicto de forma racional".