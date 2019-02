Los separatistas dejan claro que su posición no ha cambiado desde el miércoles

Sorpresa absoluta en la sede de la Generalidad tras la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo dando por rotas las relaciones con el separatismo. El vicepresidente catalán, Pere Aragonès y la portavoz Elsa Artadi han salido a responder al Gobierno que ellos no se han movido de dónde estaban: de la exigencia del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y que su posición es la misma que hace dos días cuando la vicepresidenta del Gobierno también compareció en el Palacio de La Moncloa para normalizar la figura del relator ante las críticas de algunos barones socialistas.

Los separatistas reconocen que se ha estado trabajando en un documento como el que se ha presentado este viernes pero que en ningún caso era el definitivo. "La última propuesta que se ha hecho pública a las 14 horas a los medios de comunicación nos ha llegado a nosotros a las 13:34 horas y de hecho hemos pedido al Gobierno hacer una reunión para poder trabajar en el documento", ha dicho Aragonès que ha explicado que la respuesta desde Moncloa ha sido "que no y suerte". Minutos después, se encontraban con la comparecencia de la vicepresidenta en La Moncloa.

Para la Generalidad ese documento es inconcreto porque el Gobierno sigue sin revelar sus propuestas para la figura del relator y porque no se ve reflejado un plan de trabajo ni tampoco un calendario tal y como llevan semanas exigiendo. Pese a esto, no consideran que fuese el momento para romper relaciones, "es una excusa" ha dicho Aragonès, "en un momento que no entendemos a no ser que venga condicionado por las manifestaciones en Madrid" convocada por PP, Ciudadanos y Vox para este domingo.

"El gobierno no ha sido capaz de resistir a la presiones del nacionalismo español que le ha acusado de alta traición", ha dicho Aragonès acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de "falta de coraje político". Aún así, los independentistas mantienen su mano tendida al diálogo y aseguran que ellos "seguirán sentados en la mesa de negociación para intentar seguir avanzando". " No somos nosotros los que nos hemos levantado", ha apuntado Aragonès.

Los consejeros de Torra también han revelado que este jueves recibieron presiones desde el Gobierno, de la propia Calvo para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos presentada por ERC y paralizar el registro que ha hecho este mismo viernes e PDeCAT. " No nos pueden pedir un gesto sin darnos nada a cambio", ha dicho Aragonès que junto a Artadi han confirmado que ahora la posibilidad de que los grupos levanten los vetos a las cuentas son escasas.