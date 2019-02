Vox alerta contra las presiones al juez Marchena en el 1-O

Cuando faltan cuatro días para que comience el juicio por el referéndum ilegal del 1-O, que sentará en el banquillo a Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Joaquim Forn, entre otros, el secretario general de Vox y abogado de la acusación popular en la causa, Javier Ortega Smith, ha asegurando en Es la Mañana de Federico que afrontan el proceso con "serenidad" porque han podido reunir pruebas "contundentes" y ha avanzado que su labor será defender la ley, el orden constitucional y el Estado de Derecho.

Según ha desvelado, su estrategia de acusación pasa por defender que ha habido delito de rebelión, "el más grave contra el orden constitucional", ha dicho, que tenía por objetivo "romper la nación española" a través de una declaración de independencia que, recalca, "sí se produjo", al margen de los delitos de malversación de fondos públicos y organización criminal.

Ante el previsible escaparate que supondrá el proceso para la formación política, Ortega Smith ha aclarado que dentro de la Sala se comportarán como abogados y, una vez fuera, podrán actuar como políticos: "Tenemos que demostrar que el Tribunal Supremo, el poder judicial, tiene el respaldo de los españoles frente a quienes quieren deslegitimarlo", ha dicho.

Presiones políticas y mediáticas

Advierte en cualquier caso que los acusados intentarán convertir la causa en un "circo mediático" y un "teatro" para escenificar que se trata de un juicio político sin garantías procesales. En este sentido, ha denunciado las presiones mediáticas y políticas que han vivido durante todo el proceso, incluido las sufridas por la Fiscalía que "se ha mantenido firme", ha dicho, y la propia Abogacía del Estado que, tras el cambio de Gobierno, "dio un giro de 180 grados" y en el último momento excluyó el delito de rebelión de su escrito de acusación.

Presiones, que, ha advertido, van a dirigirse ahora contra el juez de la causa, Manuel Marchena, como ya ocurrió contra el juez instructor, Pablo Llarena que, según ha denunciado, no solo sufrió presiones sino una auténtica "persecución": "No lo vamos a tolerar, no vamos a permitir que se quiera presentar como un juicio de excepción", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que los acusados lleven lazos amarillos durante el proceso, Ortega Smith ha advertido que son símbolos con los que pretenden presentarse como presos políticos y, por tanto, van a protestar en la Sala para que impida su utilización. Preguntado por la posibilidad de que los procesados se dirijan al tribunal en catalán, ha dicho que se trata de un derecho que no se les puede negar pero que los letrados deberán dirigirse en español, más aún teniendo en cuenta que se trata del Tribunal Supremo.

La manifestación en Colón

Sobre la manifestación prevista para el próximo domingo, ha animado a todos los españoles a participar, al margen de diferencias políticas, porque según ha dicho hay que protestar contra un Gobierno que "es rehén" y "está de rodillas ante los enemigos de España".

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de que se haga y ha dicho que si Vox estuviera en el Parlamento instaría a su presentación y buscaría los apoyos necesarios para que saliera adelante: "Es una cuestión de ejemplaridad, para saber qué partidos no aceptan la connivencia con los golpistas", ha defendido.