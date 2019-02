Pedro Sánchez ha respondido este sábado a las duras críticas del PP y de Pablo Casado por sus negociaciones con la Generalidad y los partidos separatistas, y ha criticado también la concentración que este domingo tendrá lugar en Colón y que ya apunta a convertirse en un importante éxito.

En un acto electoral en Baracaldo (Vizcaya), del que se hace eco Efe, Sánchez se ha referido a las críticas vertidas por Casado asegurando que "quien insulta es porque no tiene argumentos que defender" y ha cuestionado qué unidad de España defiende el Partido Popular cuando busca "un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera".

Sánchez ha asegurado que en la concentración en Colón "se verá una España en blanco y negro" porque PP, Ciudadanos y Vox "proponen simplemente dar marcha atrás". También ha dicho que con su acercamiento a Vox PP y a Ciudadanos no conseguirán "moderar a la ultraderecha, sino que serán ellos los que se radicalicen", asegurando que la manifestación en Madrid "será una prueba de ello".

"No cabe" la autodeterminación

Además, Sánchez ha asegurado este sábado que el único camino "posible y transitable" en la crisis política catalana es el diálogo y la Constitución, y ha insistido en que nunca aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña.

"La autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", ha declarado el presidente del Gobierno en el que no se ha referido expresamente a la ruptura de la negociación con los independentistas catalanes ni a las complicaciones en la tramitación de los presupuestos, tras los vetos del PdeCat y ERC.