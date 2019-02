"Los políticos tenemos que estar callados". El PP exigió a Vox silencio ante el juicio en el Tribunal Supremo por el golpe separatista y puso en duda su papel como acusación particular. "Si hay partidos que utilizan la acusación particular para hacer política, eso hace daño a la Justicia y a nuestro ordenamiento jurídico", enfatizó Teodoro García Egea. "Han montado un circo ante el Supremo", se revolvieron fuentes de la dirección nacional, en relación a la comparecencia de prensa de Santiago Abascal y otros líderes de su formación.

En el PP revindicaron la labor del Ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar el golpe separatista, y mostraron su distancia con Vox. "No podemos dar argumentos al independentismo", dijo el secretario general, preguntado por la posición de dicho partido en relación al juicio del procés. "Deben hablar jueces, fiscales y abogados" mientras "los políticos tenemos que callar", dijo en varias ocasiones el número dos de Pablo Casado.

Algunas fuentes de Génova admitieron su "preocupación" por el hecho de que, al ser acusación particular, Vox tenga un nuevo "altavoz" que le permita seguir escalando en las encuestas. En rueda de prensa, García Egea recordó que su formación ya planteó en su día modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los partidos no puedan ejercer esa acusación particular, e insistió: "Los políticos no debemos hacer justicia".

"Mientras el juicio esté en funcionamiento, los políticos deberíamos alejarnos lo máximo posible del Tribunal Supremo, porque cuando la política se mezcla con la justicia, lo que puede ocurrir es que se deslegitime", subrayó el secretario general, que, más allá del toque de atención a Vox, también aseguró que estarán "muy vigilantes" para que el Gobierno no haga cesiones al independentismo.

La respuesta de Vox

Desde Vox no dudaron en responder a las críticas del PP. Iván Espinosa de los Monteros reprochó al partido no haber explicado el golpe de Estado fuera de España, ante los medios extranjeros. "Algunos incluso impidieron que otros lo explicaran", se quejó a través de Twitter el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, que antes de comenzar el juicio por el 1-O explicó en inglés y francés a la prensa internacional el papel de su partido en la causa.

Nadie del PP se preocupó de explicar el golpe de Estado fuera de España. Algunos incluso impidieron que otros lo explicaran. Hoy hemos hecho un ejercicio de comunicación a medios nacionales y extranjeros de lo que realmente se está juzgando: hechos delictivos, no ideas políticas https://t.co/x6WVbgHpyv — Iván (@ivanedlm) 12 de febrero de 2019

También a través de su cuenta oficial, Vox arremetió contra el PP por "estar callados durante mucho tiempo contra los que daban un golpe de Estado" y defendió la intervención de Santiago Abascal ante los medios de comunicación a las puertas del Tribunal Supremo.