Adolfo Prego: "Las insolencias, los retos y las chulerías no sirven de nada ante el Supremo"

Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha estado en los micrófonos de Es la Mañana de Federico y ha explicado por qué en su opinión el juicio a los golpistas del separatismo "se va a desarrollar con absoluta normalidad", ya que es algo "bastante normal, a pesar de ser delitos complejos".

Prego ha explicado que "los jueces y los fiscales" del Supremo "están absolutamente tranquilos, tienen los recursos para enfrentarse a cualquier incidente" en la sala y que aunque "habrá intentos de crear momentos de tensión y ruido" no lograrán su propósito porque "Marchena es un señor con mucha sangre fría y un conocimiento muy profundo del derecho".

En este sentido, ha recalcado que "las insolencias, los retos y las chulerías no sirven de nada ante el Supremo" ya que "entre las rarezas de los jueces está que no se alteran, están entrenados para ello". Así, ha destacado que, por ejemplo, "a Llanera no le ha afectado ni lo más mínimo" la persecución a la que se ha visto sometido por los separatistas "aunque sí habrá afectado a la familia", pero Llanera "ni tiene miedo, ni le humilla, como mucho le resulta desagradable, pero por la pasividad de los órganos del Estado que deberían evitarlo, es lamentable que esto ocurra, pero a él le trae al fresco".

Prego ha asegurado también que ha sido "una idea excelente" retransmitir el juicio por televisión porque en contra de lo que opinan los líderes separatistas "se va a ver que es uno de los ordenamientos más garantistas y riguroso de la UE". Al igual que los propios procesados puedan hablar en catalán porque "sirve para demostrar que el Tribunal Supremo es impecable".

Sobre una posible revocación de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho que "Estrasburgo no puede revocar una sentencia española" y que es una decisión que toma el ordenamiento jurídico al que se le envían las recomendaciones. Además el tribunal internacional "no está para cuestiones penales sino para las garantistas" y en ese sentido ha recordado que "España es el país más garantista de Europa".

En cuanto a la polémica que ha generado que Vox sea la acusación popular ha dicho que le sorprende "que esto surja" porque la existencia de la acusación popular se remonta a las Cortes de Cádiz. Se ha preguntado: "¿Este debate se hubiera producido si fueran PSOE, PP y Cs? Yo creo que no". Ha contado que juicios con acusación popular "está sucediendo en España" continuamente. Cree que "lo que sí es politizar es utilizar esos argumentos con Vox y no con otros casos".