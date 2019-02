Revuelo en el PP por la celebración de la campaña electoral en plena Semana Santa. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ya avisó de que no celebrará actos electorales "por respeto a nuestras tradiciones más apreciadas". "Yo no hago un mitin el Viernes Santo", exclamó otro presidente autonómico en conversación informal con este diario."Prefiero ver en las farolas los símbolos de las cofradías y celebrar el Viernes de Dolores como Dios manda, y no ver en las farolas las caras de los políticos", destacó Teodoro García Egea.

El equipo de Pablo Casado se inclina por no hacer mítines al uso durante los días de campaña que coincidan con la Semana Santa. En especial el Jueves y Viernes Santo. A falta de cerrar su agenda, lo más probable es que asista a alguna procesión y antes o después atienda a los medios de comunicación. "En comunidades como Andalucía, Castilla y León o Murcia, nuestros cargos estarán donde tienen que estar, que es en las procesiones", explicaron las fuentes consultadas. "La presencia en la Semana Santa donde hay mucha gente es otra forma de hacer campaña", explicaron desde la dirección del PP andaluz.

El secretario general de los populares, que será pregón de la Semana Santa de Murcia, fue rotundo en declaraciones ante los medios de comunicación. Tal y como recoge EFE, consideró "una doble falta de respeto" de Pedro Sánchez el adelanto de las generales para el 28 de abril, por los 200 millones de euros que calcula el PP que suponen el coste añadido sobre la fecha de los comicios ya previstos para el 26 de mayo, y porque coinciden la campaña con la Semana de Pasión.

"Sánchez se equivocó con esta fecha porque el PP va a celebrar la Semana Santa como se merece y le va a dar su merecido el día 28 de abril en las urnas", exclamó García Egea. En este sentido, el alcalde de Lorca, el popular Fulgencio Gil, consideró "un dislate" que los comicios se celebren el 28-A y ya dejó claro que no participará "en la pegada de carteles" por coincidir con el inicio de la Semana Santa que es "lo más importante que tenemos en esta tierra". Fernando Martínez-Maillo, responsable del PP de Zamora, se pronunció en términos parecidos.

La cuestión se coló en la comida que Pablo Casado mantuvo con sus barones al término de la Junta Directiva Nacional del PP. Y hubo consenso en que, principalmente el Jueves y el Viernes Santo, no se dan las circunstancias para celebrar grandes mítines.