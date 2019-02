Casado avisa: votar a Vox en Segovia puede dar un escaño al PSOE

Pablo Casado alertó sobre las consecuencias de fragmentar el voto de centroderecha. Aunque sus encuestas internas ya le dan "por encima" de Pedro Sánchez, afirmó que lo importante es "contar escaños y no votos", y aseguró que decantarse por Vox en circunscripciones medianas o pequeñas, como Segovia, puede acabar dando un diputado más al PSOE.

"Hay que contar escaños y no votos y por la ley que tenemos en España hay partidos como Ciudadanos o Vox que el número de votos que puedan obtener no sirve para que Sánchez no vuelva a gobernar con los independentistas en España", dijo en una entrevista en Telecinco. Y destacó en varias ocasiones: "La España que se manifestó en Colón unida no debe votar desunida".

Un llamamiento a unificar el voto de centroderecha en el PP que también hizo extensivo al Senado, donde espera mantener la mayoría absoluta para poder aplicar un 155 más duro en Cataluña en caso de hacerse con las riendas del país.

Tal y como avanzó este diario, un sector de la formación no descarta la posibilidad de listas conjuntas con Ciudadanos a la Cámara Alta, precisamente, para mantener esa mayoría absoluta que hoy por hoy ven lejana. Si bien, tanto el partido naranja como el propio Casado, descartan esa opción por el momento.

En relación a Ciudadanos, Casado también dejó entrever en Telecinco que no se fía de que Rivera no vaya a acabar pactando con Sánchez. "De lo que hablamos es de apoyar en una investidura, y Ciudadanos apoyó a Sánchez en 2015. La credibilidad la tiene un PP que nunca ha dado el apoyo en la investidura y nunca ha pedido a Podemos que apoye a Pedro Sánchez", destacó.