Celia Villalobos anuncia que deja la política consciente de que no repetiría en las listas

La diputada del PP Celia Villalobos deja la política activa, por lo que, al terminar esta legislatura, abandonará su escaño en el Congreso, donde es la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, cuyos trabajos han encallado por falta de acuerdo. "Sabía perfectamente que no iba a repetir en las listas electorales", sugirieron fuentes populares. Su distanciamiento con Pablo Casado, al que llegó a vincular con la extrema derecha, era total.

La dirección nacional conocía la noticia desde hace días, según las fuentes consultadas. Villalobos, también vocal de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, confirmó a EFE que ésta será su última legislatura.

Considerada un "verso suelto", en época de Mariano Rajoy se le consentía "prácticamente todo", según coincidieron varios diputados. Cabe recordar que es la mujer de Pedro Arriola, asesor de cabecera del que fuera presidente. Villalobos apostó por Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias. "Muchos de los que rodean a Casado son de extrema derecha", llegó a decir con el congreso extraordinario de julio ya en marcha.

Con Casado ya al frente del PP, la diputada malagueña fue apartada de la Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte desde 1989. "No había relación, era consciente de que estaba fuera", constataron las fuentes consultadas.

"Yo perdí un congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo, pues no me importa para nada", afirmó la protagonista en Antena3, no sin avisar de que, a partir de ahora, se quita "el escudo del PP". En este sentido, recordó que ha tenido muchas diferencias con su formación, como por ejemplo sobre el aborto. Marta González, de la actual dirección, defendió su "extraordinaria trayectoria" y habló de "una pérdida para el conjunto de la política española".

La de Villalobos no es la única baja en el PP en las últimas horas. Los andaluces Teófila Martínez y Rafael Merino también dejarán el Congreso de los Diputados y no formarán parte de las listas electorales. Ambos se incorporan al equipo de Juan Manuel Moreno, la primera como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y el segundo como gerente de la agencia pública de puertos de Andalucía.

Fernándo Martínez-Maillo, que respaldó a Santamaría y fue número tres de Rajoy, mostró su deseo de continuar en la Cámara Baja mientras que en el PP dieron por descontado que José Luis Ayllón, mano derecha de la exvicepresidenta, podría no tener hueco. "Habrá cambios", reconocieron fuentes de Génova.