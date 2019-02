Un nuevo roto para Pablo Iglesias: IU pone en duda la coalición de Unidos Podemos

A dos meses de las próximas elecciones generales, Podemos sigue encadenando problemas. Tras la crisis con Iñigo Errejón y las diferencias de la cúpula morada con sus barones, ahora es la dirección de Izquierda Unida la que pone en un brete a los de Pablo Iglesias.

Los morados daban por hecho que se iba a reeditar la fórmula de Unidos Podemos para los comicios del próximo 28 de abril, pero desde IU no lo tienen tan claro. Por ello, han decidido no cerrar ese acuerdo sin antes realizar un referéndum entre sus bases para que decidan si quieren o no concurrir con Podemos.

"¿Estás de acuerdo con que Izquierda Unida concurra en coalición electoral con Podemos, Equo y otras organizaciones políticas en las elecciones generales de 2019 en base al siguiente acuerdo –el que firmen con Podemos–?", es la pregunta que se propone desde la dirección federal de Alberto Garzón y que tendrá que ratificarse este fin de semana.

Una decisión que se convierte en un nuevo problema para los de Iglesias que creían que este tema estaba ya zanjado. Los morados aseguran que desde el partido de Garzón se quiere utilizar esta maniobra para pedir más puestos en las listas.

Desde IU, en cambio, creen que el escenario no es el mismo que en 2016 y que ahora Podemos, que vive su peor momento, tiene que ceder. La fecha tope para ver si solventan sus diferencias y se repite o no la unión es el 15 de marzo, último día para registrar las coaliciones electorales.

Problemas a nivel autonómico

Pero las diferencias con los de Alberto Garzón no acaban en las elecciones generales del 28A. Para las próximas autonómicas del 26 de mayo, Izquierda Unida ha decidido no concurrir con Podemos en tres Comunidades Autónomas: Navarra, Murcia y Asturias.

El escenario podría empeorar aún más ya que tampoco lo tienen claro en Castilla y León, Aragón y la Comunidad de Madrid. A esta circunstancia se suma que en la Comunidad Valenciana, Compromís ya ha decidido que irán en solitario mientras que en Galicia también existen importantes diferencias. Una parte de la confluencia En Marea, la encabezada por Luis Villares (que son los que tienen la marca registrada), no quiere ir a las próximas elecciones con Podemos, algo que sí quieren hacer Anova e Izquierda Unida. Por lo que lo más probable es que la formación morada se tenga que buscar otro nombre para competir en esa comunidad y pierda a una parte de sus socios gallegos.