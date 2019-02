Casado confía en superar los 100 escaños pero alerta sobre votar a Cs y Vox en provincias pequeñas

Pablo Casado sí cree que dan los números, pero advirtió a los suyos de que no hay que confiarse. Tras las elecciones del 28 de abril, aspira a reeditar la fórmula andaluza pactando con Ciudadanos y con Vox. Según su diagnóstico, todas las encuestas coinciden en que el PP liderará en las urnas el eje de centroderecha, por lo que sí o sí él sería el presidente. Y, teniendo eso claro, en Génova no descartan en absoluto que el partido naranja entre en el Ejecutivo, con Albert Rivera ocupando una vicepresidencia.

"Gobernaremos", sentencian en el entorno de Casado. Si bien, el líder de la oposición ha insistido durante toda la semana en la necesidad de que el voto se concentre en el PP principalmente en las pequeñas y medianas provincias, ante el riesgo de perder escaños que en anteriores legislaturas eran seguros. En Ávila, por ejemplo, advirtió de que votar a Ciudadanos o a Vox allí podría provocar que los populares pierdan un escaño, que según dijo iría a parar al PSOE.

En el PP trasladan la siguiente explicación: "Consigue el primer diputado el que llegue a 5.000 votos. Si el PP consigue 4.500, Cs 3.000 y Vox, sumaría 9.500 votos, pero si el PSOE consigue 5.000, el diputado va para ellos". Para evitarlo, la solución "te guste o no" es votar "al que más posibilidades tenga de llegar a esos 5.000 votos", según fuentes populares. "Pensemos en el corazón, pero también con la cabeza", añadieron, ante el temor de tener "mucho voto pero poco escaño".

Para lograr esa reunificación en el PP, en Génova no descartan la participación de José María Aznar y Mariano Rajoy en la campaña, tal y como avanzó este diario. A falta de cuadrar agendas, y siempre por separado, las fuentes consultadas creen que puede ayudar a esa estrategia pensando muy bien en qué comunidades deben hacer acto de presencia. Históricamente, Aznar ha sido reclamado en Castilla y León o Aragón, por poner un ejemplo.

"Que no hablen de tres derechas"

Públicamente, Casado se ha mostrado convencido de que superará la barrera de los 100 escaños -actualmente el PP tiene 137-. Si bien, este sábado en Granda, trasladó a los suyos que no crean que la suerte está ya echada. "Aquí que no hablen de tres derechas, lo que hay es una alternativa que es el PP contra el frente popular. Nosotros salimos a ganar y a llegar a acuerdos con quien podamos para el beneficio de los españoles", afirmó. Y una vez más reclamó "capitalizar nuestros votos en el máximo de escaños" para que Sánchez no tenga margen para pactar con los independentistas.

"Queremos contar con todos aquellos que crean que Pedro Sánchez es un peligro para el futuro de España y que por tanto lo que hemos hecho en Andalucía consiguiendo que el PP esté en el centro y lidere las negociaciones lo vamos a hacer también a nivel nacional, con todos ellos que estén dispuestos a echar a Pedro Sánchez", se sumó Teodoro García Egea, que estaba clausurando otro acto en Jaén, informa EFE.

Durante su intervención, Casado puso a Juan Manuel Moreno como ejemplo de gestión. "El cambio en Andalucía, tiene que completarse contigo como presidente y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. En estas elecciones nos jugamos nuestro país", le dijo el presidente de la Junta.