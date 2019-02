Génova ve "imposible" el sorpasso de Cs y cree que dan "los números" para echar a Sánchez

Pablo Casado está convencido de que será el próximo presidente de España. "Vamos a sumar, los números dan", según su entorno. Si bien, en el PP se extiende el temor de que podría ganar el centroderecha pero no con los escaños suficientes. "Mejor, tenemos que tener a los nuestros movilizados, pero ganaremos", contestaron desde el equipo del líder de la oposición, que este domingo se presentó a un acto en Toledo conduciendo su propio coche con la familia al completo. "Vamos presidente", le arengó un simpatizante.

Según la última encuesta de El Mundo, el frenazo de Ciudadanos pone en riesgo la mayoría de centroderecha, con el PP estancado y Vox por encima ya de Podemos. Los populares obtendrían entre 75 y 71 escaños, muy lejos de los más de 100 a los que aspira Casado. Actualmente, tiene 137 representantes en la Cámara Baja. "Nos jugamos el futuro de nuestros hijos", exclamó el líder de la oposición en la clausura de un foro sobre cohesión territorial, en el que siguió desgranando su contrato para España. "Tenemos las ideas muy claras, estas elecciones no se miden en quien crispa más o en bloques", enfatizó.

El objetivo de Casado es liderar el eje de centroderecha, con un número de escaños suficiente para echar a Sánchez del palacio de la Moncloa. En opinión de los suyos, si algo es seguro a tenor de las últimas encuestas es que el sorpasso de Ciudadanos es "imposible". Incluso tras la irrupción de Inés Arrimadas en el Congreso. "Mucha gente no entiende que deje de dar la batalla en Cataluña para venirse a Madrid", deslizaron fuentes populares.Según un estudio de La Voz de Galicia, Vox incluso podría quedar por encima del partido naranja en las próximas generales.

En cuanto al riesgo de no alcanzar el número de diputados suficientes, el PP pone el foco en las pequeñas y medianas circunscripciones, donde aseguran que decantarse por Ciudadanos o por Vox puede provocar que PSOE y Podemos acaben sumando más representantes. Así lo explican en el entorno de Casado: "Consigue el primer diputado el que llegue a 5.000 votos. Si el PP consigue 4.500, Cs 3.000 y Vox, sumaría 9.500 votos, pero si el PSOE consigue 5.000, el diputado va para ellos".

Propuestas para la cohesión territorial

En Toledo, Casado evitó criticar a las formaciones con las que tratará de pactar tras los comicios del 28 de abril, pero sí marcó distancias en varios aspectos. Por ejemplo, de Ciudadanos criticó que quieran "eliminar" las Diputaciones provinciales y de Vox que se muestren contrarios al sistema autonómico. Y reivindicó que el PP tiene proyecto y equipo. "Sabemos cómo hacerlo y que hay que volver a hacerlo", sentenció.

El líder de la oposición expuso un decálogo de propuestas para la cohesión territorial del país, como una moratoria de transferencias de competencias a las comunidades "desleales", la racionalización de la administración o una financiación autonómica justa. "Cuando sea presidente me comprometo a derogar una ley por cada una que apruebe", dijo. Y enfatizó: "Queremos una administración para que la gente lo tenga fácil, no difícil".

Además, si es presidente, avanzó que reforzará el papel de las delegaciones y subdelegaciones del Ejecutivo, bajo la tesis de que "no se puede querer lo que no se ve". "No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos", explicó, enfatizando la necesidad de que el Estado tenga más presencia en las comunidades, especialmente en Cataluña. "Yo me comprometo cuando sea presidente a que no habrá mesas bilaterales como la de Pedralbes", remató.