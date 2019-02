Casado cita a Azaña contra Sánchez: "Usted no sabe de lo que habla. Miente, miente y miente"

Como ya es tradición, Pablo Casado subió sin papeles a la tribuna de oradores. En su último rifirrafe parlamentario con Pedro Sánchez antes de la disolución a las Cortes, le acusó de negociar "con los enemigos de España" con tal de resistir en el poder y se negó a aceptar lecciones de moderación. "Lamento que no hayamos podido entendernos", le dijo, toda vez no tienen interlocución desde el 2 de agosto, cuando mantuvieron su primera y única reunión en Moncloa.

Duro en el fondo pero templado en las formas, el líder de la oposición dio por descontado que Sánchez perderá las elecciones del 28 de abril, y se centró en Cataluña. Se refirió a los independentistas como "el tigre", parafraseando al propio presidente. "Ya le dije que no se iba a hacer vegetariano. Usted intentó cabalgarlo, le dije que le iba a acabar devorando, y lo ha devorado. Por eso tiene que convocar elecciones", sentenció. "Es el caballo de Troya del independentismo", le espetó, no sin recordar que no ha descartado volver a negociar con los independentistas, y se ha negado a rechazar los indultos.

En veinte minutos, Casado desmontó los ocho meses de Gobierno, según su equipo de colaboradores. Los diputados populares le ovacionaron durante largo rato, pendientes de la confección de las listas electorales. Sánchez rehusó contestarle, rompiendo así la tradición parlamentaria, denunciaron fuentes populares.

Durante su intervención, el presidente del PP citó a Manuel Azaña, y echó en cara a Sánchez que visite su tumba pero no lo lea. "Él se mostró preocupado de los políticos que no saben de lo que habla" y "usted no sabe de lo que habla. Miente, miente y miente", le espetó. E insistió en que no aceptará lecciones en política de pactos. "¿Qué partido europeo negociaría con un partido secesionista?", se preguntó. "Es una broma que dé lecciones de moderación", se revolvió, destacando también que ha pactado "con la extrema izquierda" para "no perder la silla".

"Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje", se despidió de Sánchez. "Los españoles deben decidir si validar la estrategia de Sánchez de seguir negociando con los batasunos, independentistas y comunistas o eligen la alternativa de confiar en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley en toda España", resumió Casado.

Reproches a Sánchez, sin olvidar a Casado

Albert Rivera, también en su último discurso de la legislatura, reiteró su negativo balance del Gobierno de Sánchez, enumerando con cierto nivel de detalle los reproches de Ciudadanos a su gestión. Desde el "decretazo para evitar el concurso público en RTVE" al nombramiento de José Félix Tezanos como director del CIS, que a su juicio tiró por tierra el "prestigio" del instituto público de sondeos, pasando por el rechazo del PSOE al "primer posible pacto educativo de la democracia", la negativa a la tarjeta sanitaria única o a la supresión de los aforamientos y a la reforma de la ley electoral.

Mención especial hizo el líder naranja al capítulo de la Justicia, donde repartió sus críticas por igual entre el presidente del Gobierno y a Casado, a los que responsabilizó de violar la independencia del CGPJ al haberse "repartido" los puestos del órgano de Gobierno de los jueces, si bien el líder del PP rectificó de manera fulminante tras la renuncia del juez Manuel Marchena -presidente del juicio contra los responsables del golpe secesionista en el Tribunal Supremo- y se sumó al modelo defendido por Rivera, que apuesta por volver a la elección por los propios jueces de doce de los veinte vocales.