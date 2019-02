Casado dice adiós a Sánchez: "Intentó cabalgar al tigre y le ha devorado"

Como ya es tradición, Pablo Casado subió sin papeles a la tribuna de oradores. En su último rifirrafe parlamentario con Pedro Sánchez antes de la disolución a las Cortes, le acusó de negociar "con los enemigos de España" con tal de resistir en el poder y se negó a aceptar lecciones de moderación. "Lamento que no hayamos podido entendernos", le dijo, toda vez no tienen interlocución desde el 2 de agosto, cuando mantuvieron su primera y única reunión en Moncloa.

El líder de la oposición dio por descontado que Sánchez perderá las elecciones del 28 de abril, y se centró en Cataluña. Se refirió a los independentistas como "el tigre", parafraseando al propio presidente. "Ya le dije que no se iba a hacer vegetariano. Usted intentó cabalgarlo, le dije que le iba a acabar devorando, y lo ha devorado. Por eso tiene que convocar elecciones", sentenció. "Es el caballo de Troya del independentista", le espetó, no sin recordar que no ha descartado volver a negociar con los independentistas, y se ha negado a rechazar los indultos.

En 20 minutos, Casado desmontó los ocho meses de Gobierno, según su equipo de colaboradores. La bancada popular le ovacionó durante largo rato, pendiente de la confección de las listas electorales. Sánchez rehusó contestarle, rompiendo así la tradición parlamentaria, denunciaron fuentes populares.

Durante su intervención, el presidente del PP citó a Manuel Azaña, y echó en cara a Sánchez que visite su tumba pero no le lea. "Usted no sabe de lo que habla. Miente, miente y miente", le espetó. E insistió en que no aceptará lecciones en política de pactos. "¿Qué partido europeo negociaría con un partido secesionista?", se preguntó. "Es una broma que dé lecciones de moderación", se revolvió, destacando también que ha pactado "con la extrema izquierda" para "no perder la silla".

"Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje", se despidió de Sánchez. "El 28 de abril deben decidir si validar la estrategia de Sánchez de seguir negociando con los batasunos, independentistas y comunistas o eligen la alternativa de confiar en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley en toda España", resumió Casado.