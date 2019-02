Génova pactó con Rajoy que nadie le acompañara al TS y destaca que "no aceptó mediadores"

Génova pactó con Rajoy que nadie le acompañara al TS y destaca que "no aceptó mediadores"

Génova pactó con Rajoy que nadie le acompañara al TS y destaca que "no aceptó mediadores" "Ha dejado muy claro que la soberanía española no se negocia", según el PP. "No aceptó ni mediadores ni intermediarios".

Lo más popular