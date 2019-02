Vox sale en defensa de la portavoz de Cs en Madrid, Begoña Villacís

En plena precampaña electoral, el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha salido en defensa de la portavoz de Cs al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ante las informaciones publicadas sobre su sociedad patrimonial y los contactos que mantuvo con dirigentes de Vox antes de entrar en la formación naranja.

El partido de Santiago Abascal ha acusado en reiteradas ocasiones a Cs de "aplicarles un cordón sanitario" y ha mantenido importantes enfrentamiento con la formación y su líder, Albert Rivera, por no querer sentarse a negociar con ellos en Andalucía ni aparecer junto a sus dirigentes en la famosa fotografía de la manifestación en Colón. Sin embargo, en esta ocasión, Espinosa de los Monteros aparca estas diferencias políticas.

A través de Twitter escribe que "no le está gustando mucho la campaña de ABC contra Begoña Villacís" y explica los motivos: "En el tema de la sociedad con su marido no parece que haya hecho nada raro", afirma en primer lugar.

No me está gustando mucho la campaña de @abc_es contra @begonavillacis. Os explico porqué:

1. En el tema de la sociedad con su marido no parece que haya hecho nada raro, ni que la sociedad se aprovechera de su cargo. Que inscribiera su dimisión antes o después no es muy relevante https://t.co/q9RtK6SsQ9 — Iván (@ivanedlm) 27 de febrero de 2019

A continuación, sostiene que el hecho de que la sociedad sufriera una inspección de Hacienda cuando dio el salto a la política "no habla mal de ella sino de cómo funcionan los resortes del poder en este país".

2. Que la sociedad sufriera una inspección de Hacienda justo cuando ella da el salto a la política no habla mal de ella, sino de cómo funcionan los resortes del poder en este país. De eso hablaré yo también un día. Y sí, una inspección de Hacienda acaba siempre en multa. — Iván (@ivanedlm) 27 de febrero de 2019

También confirma la reunión que mantuvo con Vox para estudiar su posible incorporación al partido en 2015 y si pregunta "¿y qué?" asegurando que "no le ve mayor problema", si ella no niega el encuentro.

3. Que se sentó con nosotros sobre su posible incorporación a Vox. Sí, se lo confirmé yo mismo a ABC cuando me preguntaron. Pero, y qué? Era una mujer que salía en TV pero no estaba en política aún. Tuvo dos ofertas y eligió una, Cs. No le veo problema (si no niega el encuentro). — Iván (@ivanedlm) 27 de febrero de 2019

Por último asegura que "hay motivos suficientes para criticar las políticas y actitud de Ciudadanos" pero rechaza "el ataque personal" y advierte de que esto "aleja al talento de la política".