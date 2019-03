La nueva secretaria de Regeneración y Transparencia de la Junta no puede explicar su currículum

Este lunes, en un mensaje recibido de Ciudadanos, la nueva secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta de Andalucía trasladó a la dirección de su partido que los hechos que se describían en el artículo de Libertad Digital eran inciertos y que algunos de ellos se habían tergiversado. Pero lo cierto es que Nuria Gómez participó en el enmascaramiento de una usurpación de funciones de funcionarios en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Para eludir el control o la participación de los funcionarios de la Consejería, alguno de sus responsables la contrató, mediante contrato de servicios externos, para que realizara funciones que normalmente deberían haber sido desempeñadas por los funcionarios de la Consejería. Y prestó tales servicios sin ser funcionaria ni interina ni siquiera empleada laboral de la Junta.

Según sus explicaciones,

Nuria Gómez Álvarez estuvo trabajando en la Consejería de Medio Ambiente durante 11 años y así aparece en la Sentencia donde se le reconoce como "Laboral Indefinido No Fijo", declarando el despido nulo y condenando a la Consejería a la readmisión, con la antigüedad desde 2005 y con el reconocimiento de retribuciones de titulado superior por las tareas desempeñadas, al margen de que la jurisprudencia no permita reconocer como categoría profesional al reincorporarse.

Y añade que

además es incierta la información de que Vector Desarrollo mantuviera relación con la Consejería y esto forma parte de otra etapa profesional que no tiene nada que ver y de la que además me siento muy orgullosa. En el artículo –de LD– se ha dado credibilidad a hechos que se han sacado de contexto y que han quedado suficientemente probados en el juicio al que me tuve que someter para que se reconociera lo que el juez determinó.