Levy, Gamarra y González encabezarán la comitiva del PP en la manifestación del 8-M

El Partido Popular estará presente en la manifestación feminista del 8 de marzo. Y al más alto nivel. Según las fuentes consultadas, Andrea Levy, Cuca Gamarra y Marta González, de la dirección nacional, participarán en la protesta. La consigna es que "acuda quien quiera", aunque formalmente el partido no secundará la huelga. Mari Mar Blanco también ha confirmado que asistirá.

Un día antes, este jueves, Pablo Casado protagonizará un acto con candidatas del Partido Popular en el que desgranará medidas en materia de igualdad, que serán recogidas en el programa electoral de cara a las generales del 28 de abril. El candidato ya ha avanzado que promoverá un pacto de Estado para acabar "con la brecha salarial" en cinco años.

No ha sido la única medida que ha puesto encima de la mesa en los últimos días. Según dijo, si es presidente, ampliará el complemento en la pensión a las mujeres trabajadoras con un hijo y lo situará en un 2%. Además, reformará el código penal para extender la prisión permanente revisable a algunos supuestos de asesinatos de violencia de género.

En paralelo, el PP lanzó un vídeo con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer en el que el partido se presenta como "la garantía de igualdad entre los hombres y mujeres" con el lema inicial de "Muchos dicen, nosotras hacemos".

Ayuso no participará en el 8-M

Alejada de la corriente oficial, Isabel Díaz Ayuso, que dejó claro que no hará huelga ni acudirá a la manifestación, aseguró este miércoles que no quiere que su sobrino pueda estar "en indefensión" en un juzgado "por ser hombre". "Yo tengo un sobrino de 15 años y no quiero pensar que se mete en un follón con otra chica y en un juzgado está en indefensión por ser hombre", fueron sus palabras exactas, en una entrevista en Onda Cero.

Tal y como recoge EFE, Díaz Ayuso denunció "imposiciones del Gobierno cuando considera que, ante un juzgado, una mujer siempre tiene presunción de veracidad por encima del hombre". Y habló de una "ideologización" de la "aspiración de igualdad entre hombres y mujeres" y una "apropiación por parte de la izquierda de estos conceptos".