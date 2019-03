Más de una veintena de directivos de Canal Sur cobran más que el presidente de la Junta

En la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía, 21 directivos –11 en la RTVA y 10 en Canal Sur RTV SA– superan los 66.230 euros que cobra el presidente de la Junta. Esta es la situación en 2019, que podría ser incluso peor porque los datos de los sueldos de las retribuciones de los altos cargos de la Radio Televisión Andaluza son oficialmente los de 2018 y en estimación media, por lo que podrían sufrir alguna variación a lo largo del año en curso.

En la estructura administrativa, gerencial y jurídica, la RTVA, desde el Subdirector General, Joaquín Durán Ayo –78.522,77 euros, que siguen sin variar– a 3 auditores/as –67.000 euros–, pasando por el Director de Recursos Humanos, Sebastián Uribe Sarabia y la Directora Gerente, Carmen Estero Balleto, cobran más que el presidente de la Junta, los consejeros y demás puestos de responsabilidad hacia abajo en el organigrama del gobierno de la Junta de Andalucía. En total, son 11 los directivos administradores los que superan el tope presidencial.

Igualmente en CSRTV SA, desde la directora operativa de Canal Sur RTV Multimedia, Pilar Vergara Jiménez –78.522,77 euros, entre retribuciones fijas y variables, que, al parecer, no varían– al Jefe de Recursos y Servicios –67.100 euros–, que es el puesto del hermano de Manuel Chaves, Francisco Javier, pasando por el director de los servicios Informativos de TV, Fernando García Mena, al que se ha acusado de no tener titulación universitaria alguna, superan el tope del sueldo presidencial. Son 10 los directivos y jefes que sobrepasan ese límite.

Estos directores/as y jefes/as de la Agencia pública empresarial de la RTVA que cobran por encima del sueldo del presidente, ganan más que todos los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, y así hacia abajo, que se encuentran en la estructura del organigrama de la administración andaluza: 11 superan los 78.500 euros anuales, 5 sobrepasan los 73.000 y 5 cobran más de 67.000 euros al año.

El Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía refleja que la remuneración anual percibida por la presidencia de la Junta ascendía a 66.230,16 euros brutos en 2018. Los consejeros de su gobierno percibían 65.184,20 euros, los viceconsejeros 61.824,90, los secretarios generales de área 61.824,90, como el Interventor General de la Junta de Andalucía y los directores generales 55.812,16 euros. Pues bien, 21 directivos de la RTVA, como hemos dicho ya, cobran más que el presidente de la Junta y todos sus consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales.

Pero hay otros datos significativos. Más que cualquier director general de la Junta –55.812,16 euros– cobran 58 directivos de la Junta, tanto de Canal Sur RTV (28) como de la estructura técnica de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA (30).

Además, cualquier redactor o periodista (345 en Canal Sur RTV S.A.) cobraba en 2017, 48.400 euros anuales, lo que supone más de lo que cobra cualquier delegado de cualquier consejería de la Junta en cada provincia andaluza, pongamos por caso, el Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo (47.344,86 euros). Es más, es que el capataz de iluminación, por ejemplo, también cobra más que un delegado territorial del gobierno andaluz.

Más que el presidente de la Junta

Dentro de la Junta de Andalucía, nadie puede cobrar más que la presidenta/e desde la aplicación de los presupuestos para 2010. El presidente del Consejo Consultivo de la Junta, la versión regional del Consejo de Estado regional, y que ahora puede desaparecer, porque no parece que se considere necesario, cobra lo mismo que el presidente de la Junta, 66.230,16 euros.

Los consejeros electivos con dedicación exclusiva del Consejo Consultivo cobran lo mismo que un consejero de gobierno de la Junta, 65.184, 20. Hay seis, todos nombrados por el PSOE. Véase, por ejemplo, Rafael Escuredo, expresidente de la Junta, socio en su día de una productora de televisión y ya jubilado.

Curiosamente, cuando se llega a organismos con competencia en temas audiovisuales las cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, la socialista Emelina Fernández, Meli, cobra lo mismo que un consejero de gobierno, 65.184,20. Pero es que todos los consejeros de dicho Consejo cobran 61.824,90, la misma cantidad que un viceconsejero/a, que un secretario/a general o que la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, por poner algún ejemplo.

Entre esos consejeros audiovisuales está Francisco Cervantes Bolaños, exdirector de Canal Sur TV que tuvo que dimitir por el escándalo de despilfarro y amiguismo desvelado en 1989 y que luego formó parte de varias productoras de las llamadas "pata negra" que estuvieron años contratando programas con la Radio Televisión Andaluza.

Aunque pueda discutirse si la retribuciones de los altos cargos del gobierno son o no adecuadas para tales responsabilidades y aunque pueda discreparse de si algunos organismos tienen tanta importancia como otros –por ejemplo, que un consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía cobre lo mismo que la máxima autoridad técnica de la salud andaluza, la gerenta–, lo que no parecía tener discusión es que, el dinero consignado para la Presidencia de la Junta no podía ser superado por ningún otro sueldo dependiente de la administración andaluza o de su sector público.

De hecho, informaba El País en julio de 2012 que el gobierno de José Antonio Griñán "ha puesto un tope a los sueldos de los directivos de las entidades públicas, dentro del desarrollo del plan de ajuste para cumplir con el objetivo del déficit. Esta es una de las medidas más esperadas después de la bajada de las retribuciones a los altos cargos (presidente del Ejecutivo andaluz, consejeros y asimilados), a quienes se les ha restado un 7,5% de su salario en el último corte, si bien la reducción acumulada desde 2009 alcanza el 20%".

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta impuso un límite para los directivos del sector público. Este límite equivalía al salario anual de los viceconsejeros: 59.554 euros contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad. Esto es, de haberse cumplido esta norma el sueldo de cualquier directivo del sector público andaluz debería ser hoy de 61.284,90 euros. Pero no ha sido así.

Con motivo de los recortes, el propio presidente Griñán se rebajó el sueldo desde los 81.155 euros anuales que cobraba en 2009 a 63. 808. Pero la bajada más llamativa iba a ser la del director general de la RTVA, Pablo Carrasco, que percibía en 2012 en torno a los 124.000 euros al año —60.200 más que Griñán—, aunque en 2009 sus emolumentos sobrepasaron los 139.300 euros.

Libertad Digital y otros medios informaron en julio de 2015, tres años después, de que veinte directivos de empresas y agencias públicas seguían cobrando más que la presidenta de la Junta, Susana Díaz –63.808,20 euros anuales entonces –, pese a que en diciembre de 2012 la Junta aprobó un decreto que impedía que ningún cargo de la administración superara la retribución del presidente.

El Correo de Andalucía, que hizo las cuentas, advirtió que en 2015 de los 20 directivos mejor pagados, 15 pertenecían a la RTVA y otros cinco a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, el mayor centro hospitalario de Andalucía. Sus sueldos oscilaban entre los 78.522,77 euros del subdirector de la RTVA o los directores de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión y los 64.651 euros de los cargos del hospital Costa del Sol.

Pues ahora, sólo en la Agencia Pública Empresarial de la RTVA, sigue habiendo 21 directivos, cuyo sueldo es pagado por la Junta en gran parte, que cobran más que el presidente.