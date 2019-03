Vox 'celebra' el 8-M denunciando el "feminismo supremacista"

Después de que la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, leyera un manifiesto en contra del 8-M para pedir que "no hablen en su nombre", el partido ha emitido un nuevo vídeo en el que muestra imágenes de feministas radicales, en diferentes actos, protestando contra los hombres.

A continuación, la emisión cambia de tono para mostrar escenas de hombres y mujeres juntos, en el ámbito familiar, de la amistad o la pareja, a los que se ve abrazándose o cooperando para concluir con el mensaje: "Qué equivocados están quienes enfrentan a hombres y mujeres".

Los dirigentes del partido, que no harán huelga y continúan con su actividad, escriben en redes sociales con el hashtag #YoNoVoy criticando los diferentes actos convocados con motivo de este día.

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, aprovecha además para denunciar que en las últimas horas han recibido más quejas de padres andaluces que aseguran que sus hijos se van a quedar sin recreo por ser varones, como en el caso del Instituto de Huelva que limitó el castigo para los niños a cinco minutos sin patio, después de la polémica.

En uno de los mensajes publicados por Serrano, la madre asegura que "su hijo tiene 16 años y no ha maltratado ni matado a ninguna mujer para cumplir ese castigo". Serrano anima a denunciar estos casos y advierte a los centros de que ese tipo de medidas "no son igualdad" y pueden suponer un delito por "trato discriminatorio".

2/2 Es trato discriminatorio el dar marcapáginas a niñas y no a niños, el que salgan ellas al recreo antes que ellos, etc.

Luego no digan que no avisamos.

Animo a todos los padres a denunciar cualquier trato discriminatorio contra sus hijos, porque eso NO ES IGUALDAD.#8MYoNoVoy