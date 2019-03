Control total: Puigdemont se coloca a sí mismo y hasta a su abogado en las listas electorales

No se recordaban cónclaves tan tensos como el que ha celebrado este domingo con carácter extraordinario el PdeCAT en Barcelona. La dirección que lidera David Bonvehí llegaba a este Consejo Nacional con un más que visible enfado después de que el fugado Carles Puigdemont impusiera como cabeza de cartel por Barcelona a una figura que nada tiene que ver con el PdeCAT, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez. En un principio se les había prometido el nombre del también preso Josep Rull, militante de CDC desde la época de presidencia de Jordi Pujol pero la apuesta de ERC por colocar a su líder, Oriol Junqueras como primero en las listas para el Congreso obligaba, aseguran fuentes próximas al entorno de Puigdemont, a jugar también fuerte.

Lo que buscaba este domingo el PDeCAT era que al menos, la humillación en la confección de las listas para las generales no fuese aún mayor pero finalmente es lo que ha acabado ocurriendo ante la pasividad del partido. La convegencia "moderada" que hasta ahora representaban en Madrid diputados como Carles Campuzano o Jordi Xuclà ha sido directamente defenestrada. Ambos se han despedido ya del Congreso. El fugado recurre a una figura muy importante en el Gobierno de Quim Torra y de perfil radical como la consejera de cultura, Laura Borràs como número dos en estas listas para el 28 de abril. La ahora vicepresidenta del PdeCAT, también muy próxima a Puigdemont, Miriam Nogueras será quien ocupe el tercer puesto y el eurodiputado Ramón Tremosa, expulsado de ALDE en Bruselas aunque mantenía su escaño, la cuarta posición.

Son las listas por Barcelona las que decidirán el peso y control del grupo parlamentario y este reparto convierte a Borràs como la nueva líder, en la práctica, del independentismo de Puigdemont en Madrid. Los presos Josep Rull y Jordi Turull también ocuparán las primeras posiciones pero en este caso en las listas por Tarragona y Lérida, respectivamente. El otro de los fichajes estrella de Puigdemont y que liderará la lista por Gerona es su propio abogado, Jaume Alonso Cuevillas. El actual diputado del PDeCAT, Sergi Miquel queda relegado a número dos por Gerona y la exdirigente del PSC, Marina Geli ocupará la tercera posición en esta lista. El exconsejero de cultura fugado, Lluis Puig i Gordi será el cabeza de cartel de JxCAT para el Senado.

La esperpéntica alineación del fugado incluye dos anuncios más con los que se llevaba semanas especulando: el propio Puigdemont será quien encabece la lista por Europa para las elecciones del 26 de mayo.Después de que ERC haya rechazado una lista conjunta, el fugado se enfrentará directamente al preso Oriol Junqueras que encabeza dos listas electorales: generales y europeas. Según ha escrito el propio Puigdemont en Twitter, con su autoproclamación busca "dar un paso más en la defensa de la autodeterminación" aunque en la práctica él no podrá ser eurodiputado porque para ello tendría que volver a España para comparecer ante la Junta Electoral Central y jurar o prometer la Constitución. Esto implicaría su inmediata detención. El anuncio ha pillado por sorpresa a sus aspirantes a socios en Europa, uno de ellos el PNV, cuya ejecutiva analizarán este lunes si les compensa esta jugada.

El último movimiento de cara a las próximas convocatorias electorales es el de la actual portavoz del Gobierno catalán de Quim Torra, Elsa Artadi que será número dos para las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Artadi se resistía a abandonar la Generalidad, donde ya se había convertido en indispensable para Torra, pero la apuesta de ERC del exconsejero Ernest Maragall para el consistorio barcelonés ha provocado esta maniobra que coloca directamente a Artadi como la próxima líder convergente -partido del que ya no forma parte- en el Ayuntamiento de Barcelona ya que quien lidera esta lista, el preso Joaquim Forn, no podrá ejercer como tal. Neus Munté -escogida por las bases como cabeza de lista- será sin embargo la número tres. Artadi tendrá que abandonar el Gobierno de Torra al igual que la consejera Borràs, en los próximos días. Y podrían no ser las únicas.