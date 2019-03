Un organismo oficial confirma que Moncloa se inventó el informe que decía que Sánchez no plagió su tesis

Un organismo oficial confirma que Moncloa se inventó el informe que decía que Sánchez no plagió su tesis El famoso informe que certificaba que la tesis de Sánchez no había sido plagiada no existió pese al comunicado oficial de Moncloa al respecto.

Sánchez, visitando la tumba de Clara Campoamor. | Europa Press El pasado 14 de septiembre y en un comunicado oficial, Moncloa aseguraba que la tesis doctoral de Pedro Sánchez había superado con holgura los dos test antiplagio más habituales en el mundo académico. Las cifras eran contundentes: sólo un 13% del texto era de otros autores según Turnitin, mientras que ese porcentaje era aún menor en PlagScan: inferior al 1%. La noticia calmó una situación que se estaba volviendo complicada políticamente para el presidente del Gobierno, pero pronto empezaron a surgir dudas: una de las empresas implicadas multiplicaba por 20 el porcentaje de contenido copiado y, finalmente, Moncloa reconocía que el informe sobre el plagio no era oficial: "Ni la secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado el análisis ni emitido informes o documentos en relación con el uso de las herramientas Turnitin y PlagScan". Ahora, en un último giro a la rocambolesca historia, esDiario.com ha desvelado que no es que el informe no fuese oficial, sino que no existió en ningún momento o, al menos, que nadie lo vio en Moncloa. Además lo ha certificado un organismo oficial: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo independiente pero que es una institución pública. La defensa de Moncloa hasta el momento había sido decir que el famoso informe había sido hecho por el propio Sánchez a "título personal", pero lo cierto es que se hizo una comunicación oficial sin ningún documento que la respaldase. Compartir

Pedro Sánchez En España

