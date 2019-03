Una nueva encuesta vuelve a dar mayoría al centro derecha pese a la subida del PSOE

Pese a subir con fuerza y ampliar la brecha con el PP, que sería su inmediato seguidor, Pedro Sánchez no podría gobernar tras el 28-A, ya que no lograría una mayoría suficiente ni con el pacto de la moción de censura que lo llevó a Moncloa ni con un hipotético acuerdo con Ciudadanos que, además, los de Rivera han descartado.

Así, según el sondeo de Celeste-Tel que publica este miércoles eldiario.es, el PSOE tendría un 25,4% del voto, lo que representa 17 décimas más que en el publicado hace un mes y supondría que Sánchez dispondría de un grupo parlamentario de entre 100 y 103 escaños, seis más que en la anterior encuesta.

El PP, por su parte, se quedaría en el 22,8%, lo que supone un ligero descenso de tres décimas en los últimos 30 días. Con ese porcentaje los de Pablo Casado tendrían entre 95 y 97 diputados, uno menos que en la encuesta anterior.

Ciudadanos pierde algo más, tal como hace en la mayor parte de los sondeos publicados en las últimas semanas: los de Rivera se dejan un punto y una décima para llegar al 18,1%, un porcentaje con el que tendrían el tercer grupo parlamentario del Congreso con entre 62 y 65 diputados, muchos más de los 32 actuales pero un par menos de los que pronosticaba el sondeo de febrero.

Mayor aún es el batacazo de Podemos: los de Iglesias siguen en una caída que cada vez es más pronunciada y se deja justo un punto y medio para quedarse en el 14,3%, un porcentaje con el que el partido morado y todas sus confluencias se quedarían con de 42 a 45 escaños, cuatro o cinco menos de los que obtenían en el sondeo de febrero y hasta 30 menos de los que tienen ahora.

La encuesta también prevé crecimiento para Vox, aunque no tanto como el PSOE: los de Abascal suben siete décimas y se acercan a las dos cifras: ya están en el 9,6% y tendrían 21 o 22 diputados.

Mayoría de la derecha, pero menos

Por bloques, las tres formaciones de centro derecha siguen con una considerable ventaja: llegan al 50,5% de intención de voto y, aunque eso supone siete décimas menos que en el sondeo anterior, todavía guarda un colchón de más de 10 puntos respecto a la suma de PSOE y Podemos, que en esta encuesta ganan dos décimas, pero siguen sin llegar al 40% –se quedan en el 39,7%–.

En cuanto a las combinaciones parlamentarias, el pacto a tres bandas PP, Cs y Vox tendría garantizada la mayoría absoluta con un mínimo de 178 diputados y un máximo de 184. El PSOE, por el contrario, no podría ni reeditar el actual gobierno con el apoyo de los separatistas y de Podemos -como mucho llegarían a 172 diputados y habría que ver si podría contar con el apoyo de los seis escaños del PDeCAT-, ni tampoco sumar una nueva alianza con Ciudadanos, ya no por la negativa de los de Rivera a pactar con el PSOE, sino porque la suma de ambos partidos no sería suficiente: en el mejor de los casos tendrían 168 diputados.