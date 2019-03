Pepu Hernández quiere ampliar Madrid Central y no descarta hablar con Villacís

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, ha asegurado este jueves que no descarta extender Madrid Central a otras zonas con elevados índices de contaminación de la ciudad tras "mejorar" la medida, a la vez que ha reiterado que "no tendría problema" en hablar con la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís, tras las elecciones.

Hernández ha calificado de "positiva pero mejorable" la medida de Madrid Central en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que además ha hecho hincapié en la necesidad de "estudiar otras zonas que sufren ese grado de contaminación" en la capital. También ha apostado por "mejorar movilidad, y transportes y que la movilidad sea más limpia". En este punto ha hecho mención a una "acumulación de calderas que no se ha descarbonizado y que la mayoría están en Madrid Central".

Sobre las posibles alianzas, pactos o conversaciones del PSOE tras los comicios de mayo en Madrid, Hernández ha indicado que la formación debe estar "abierta". Así, ha añadido que "no tendría ningún problema en hablar con Villacís", para apuntar a renglón seguido que "las políticas de alianza las votan las bases, la militancia". "Mi política es de hablar con todos, de no crear más barreras de las que existen en Madrid. No tiene por qué haber barreras, hay que hablar y llegar a acuerdos", ha añadido.

Y es que Hernández considera que "se ha perdido mucho el tiempo en este mandato en muchas cuestiones", en una referencia velada a las disputas internas dentro de Ahora Madrid. En este punto, sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el exseleccionador de Baloncesto ha valorado su "trayectoria profesional y social extraordinaria", a la vez que ha destacado que es "muy agradable" y ha destacado el "trato afectuosísimo" que mantienen.

"Podemos llegar a muchas situaciones de acuerdo; creo que ha tenido que perder mucho tiempo disputando con esos grupos y ha tenido dificultades para ejecutar", ha indicado sobre la regidora madrileña. Sin embargo, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid ha aseverado que en estos momentos se centra en "demostrar" que el PSOE se hace con "la confianza de todos los ciudadanos". "No nos motiva tanto las posibilidades de pacto", ha indicado.

Descentralizar el Ayuntamiento

Tras asegurar que una de sus máximas es "escuchar a todo el mundo, concretar las necesidades de las personas, escuchar con humildad y ver cuáles son los problemas", Hernández ha explicado que él tiene como objetivo un Madrid más "compacto" y "equilibrado".

"En Madrid tenemos 21 ciudades dentro de Madrid, algunas con el tamaño de Vigo o Gijón. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de mujeres con diferentes necesidades. Me gustaría que hubiera más equilibrio. Me gustaría que la ciudad fuera mucho más compacta", ha detallado a continuación.

Para ello hay "fórmulas" como la "descentralización del Ayuntamiento". Considera Pepu Hernández que "la energía que tiene Madrid no llega a traspasar el intramuros de la M-30", lo que da lugar a "barrios desasistidos". Así, ve necesario una política de acercamiento desde las Juntas Municipales de distrito. "Tenemos que dejar que esas ciudades también tengan unas necesidades que cubrir directamente", ha remachado.