El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha admitido este viernes que ya hay contactos con Ciudadanos para intentar conseguir una alianza electoral de centro-derecha en el País Vasco, en la que no incluye a Vox, pero ha asegurado que todavía se está "en el prólogo".

En declaraciones realizadas tras un desayuno económico y de las que se hace eco Europa Press Alonso ha considerado que es "temprano" para hablar de una posible confluencia electoral con Ciudadanos en la Comunidad Autónoma Vasca. Pero ha insistido en que, para los populares vascos es importante que, con el acuerdo alcanzado en Navarra entre UPN, PP y Cs, la formación naranja haya realizado "un reconocimiento a la foralidad y al convenio navarro".

A su juicio, se trata de un "hecho decisivo" porque la "principal diferencia" entre ambas formaciones radicaba en que Ciudadanos "tenía una posición crítica sobre el Concierto Económico" vasco. Por ello, cree posible una coalición electoral si "ellos cruzan esa línea".

"Me gustaría tener una confluencia"

Para el líder del PP vasco sería una iniciativa "a semejanza de lo que ha ocurrido en otras épocas" en el País Vasco, donde "históricamente se ha buscado la unidad del centro-derecha". "Es el esfuerzo que queremos hacer y me gustaría tener algún tipo de confluencia o de convergencia, para hacer cosas juntos, pero depende también de ellos", ha subrayado.

En esta línea, ha admitido que mantienen "algún contacto para ver si hay alguna posibilidad, sobre todo, para darle valor al voto", porque los apoyos a Cs "no van a tener representación" en la Comunidad Autónoma Vasca, pero "vienen muy bien para fortalecer las opciones de centro derecha del País Vasco". "Por tanto, a mí me gustaría que no se pierda ningún voto", ha afirmado.

En todo caso, ha precisado que, cuando habla de aglutinar el voto de centro derecha, no incluye a Vox. Preguntado por si, en caso de lograr una entente con la formación naranja, incluiría el municipio de Guecho, donde Ciudadanos tiene representación, ha respondido que se le pide ya "el desenlace", cuando se está "todavía en el prólogo". "Estamos empezando el capítulo primero, ya veremos", ha concluido.